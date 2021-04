Nicola Sturgeon news: L’Ecosse indépendante fait face à un «trou noir» financier | Politique | Nouvelles

Andrew Marr: « Rien ne se passera » avec l’indépendance écossaise

L’énorme écart dans les finances publiques de l’Écosse résulterait de recettes fiscales moins élevées que prévu, du Brexit et de la pandémie dévastatrice de Covid qui ont fait monter en flèche le budget du pays, selon une analyse du Financial Times. L’an dernier, une analyse du groupe de réflexion du Fraser of Allander Institute a averti que l’économie écossaise pourrait ne pas retrouver ses niveaux d’avant la pandémie avant septembre 2023. L’Écosse serait confrontée à un déficit continu de près de 10% du PIB – bien plus que la moyenne observée dans le monde – si le pays se sépare du Royaume-Uni dans les prochaines années.

Sur la base des prévisions précédentes du SNP, l’Écosse serait obligée de réduire le déficit en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses publiques annuelles de 1765 £ par personne à la suite de tout départ du Royaume-Uni.

Neil Sharing, économiste chez le consultant financier Capital Economics, a averti qu’une Écosse indépendante aurait besoin «d’un ajustement budgétaire important et que son gouvernement devrait communiquer ses intentions de manière claire et crédible aux marchés».

Thomas Sampson, professeur associé à la London School of Economics, a offert l’espoir à l’Écosse en utilisant l’Irlande comme exemple où l’indépendance du Royaume-Uni est possible, mais a averti: «À court et moyen terme, il y aurait toute une série de problèmes».

Les finances de l’Écosse sont déjà tendues – les derniers chiffres du gouvernement écossais ont révélé que le pays avait reçu 1633 £ par personne de plus en dépenses publiques que la moyenne britannique en 2019-20.

Nicola Sturgeon a été averti qu’une Écosse indépendante pourrait être confrontée à une énorme crise financière (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon a continué de faire campagne pour l’indépendance de l’Écosse (Image: GETTY)

Cela signifie que par rapport à l’échec de la candidature à l’indépendance de l’Écosse en 2014, il y a maintenant un déficit de financement massif pour le pays s’il devient indépendant.

En 2018, le SNP a créé une commission dirigée par Andrew Wilson, économiste et ancien parti MSP, pour proposer une nouvelle stratégie économique pour une Écosse indépendante, et il a conclu que le déficit du pays devrait être réduit à seulement 3% pour cela. être gérable.

Cela pourrait être réalisé en réduisant les dépenses de défense et d’autres dépenses partagées à l’échelle du Royaume-Uni, un «paiement de solidarité» pour couvrir la part de l’Écosse dans la dette combinée du Royaume-Uni, et en prévoyant une amélioration des finances publiques du Royaume-Uni à partir de 2016-2017 – des mesures qui seraient voir le déficit écossais tomber à aussi bas que 5,9 pour cent.

Mais réduire le déficit de l’Écosse à un niveau aussi bas que 3% du PIB signifierait réduire de moitié l’écart budgétaire, il a donc proposé un plan de contrôle des dépenses pouvant aller jusqu’à six ans afin d’atteindre cet objectif.

L’indépendance écossaise a beaucoup été évoquée par Nicola Sturgeon avant les élections écossaises (Image: GETTY)

Cependant, le gouvernement britannique a abandonné les projets d’équilibrage des comptes, en particulier après le Brexit et avec le pays en pleine pandémie, de sorte que tout espoir d’une Écosse indépendante héritant d’une situation budgétaire améliorée a été anéanti.

Le FT a utilisé les mêmes prévisions faites par la commission Wilson et, en examinant le moment où le Royaume-Uni se remettra de la pandémie, a estimé qu’une Écosse indépendante aurait un déficit pouvant atteindre 9,9% du PIB d’ici quelques années.

Mais ce serait une tâche ardue énorme de réduire le déficit aux trois pour cent proposés et impliquerait des augmentations annuelles d’impôts ou des réductions de dépenses équivalentes à 1 765 £ par personne.

M. Wilson a déclaré au FT: «Le point de départ reflètera la façon dont le Royaume-Uni est et a été géré, son économie et ses inégalités régionales très importantes – c’est une raison de changer, pas de rester la même.

Le SNP a promis de faire avancer un deuxième référendum sur l’indépendance s’il obtient une majorité aux élections (Image: GETTY)

L’économie écossaise a été durement touchée par la pandémie de Covid (Image: GETTY)

« Il ne fait aucun doute que le Brexit a rendu le point de départ plus difficile. Encore une fois, c’est une raison de changer, pas de rester le même. »

M. Shearing, de Capital Economics, a déclaré qu’il ne pensait pas que la situation budgétaire de l’Écosse était «nécessairement un désastre».

Mais il a averti: «Le scénario cauchemardesque est un plan budgétaire qui manque de crédibilité, émis dans une devise qui manque de crédibilité, en plus d’un stock relativement important de dette existante et venant à un moment dans le futur où les rendements mondiaux sont beaucoup plus élevés». il ajouta.

Commentant l’analyse, Jamie Green, candidat conservateur écossais pour Cunninghame North a déclaré: « Une analyse surprenante de l’énorme trou noir financier face à une Ecosse indépendante – un déficit de 10% et une montagne de dettes comme point de départ. »

Nicola Sturgeon est le premier ministre écossais depuis novembre 2014 (Image: EXPRESS)

L’Écosse a voté par une marge de 55% à 45% contre l’indépendance lors du référendum de 2014.

Mais Mme Sturgeon et le SNP ont poursuivi leur poursuite d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse – même pendant la pandémie de Covid – pour lequel elle a été vivement critiquée la semaine dernière par ses rivaux politiques lors d’un débat télévisé en direct avant les élections écossaises du 6 mai. .

Le premier ministre écossais a promis de faire avancer un deuxième référendum si le SNP remportait la majorité, mais Boris Johnson a refusé de transférer les pouvoirs nécessaires à Holyrood, arguant que le premier vote était « une fois par génération ».