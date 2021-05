Nicola Sturgeon news: L’Ecosse ne recevrait pas de «faveurs spéciales» dans le complot d’adhésion à l’UE | Politique | Nouvelles

Le SNP se dirige vers l’élection écossaise de jeudi avec le débat autour de la possibilité d’un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise dominant la campagne du parti. La Première ministre Nicola Sturgeon a insisté sur le fait qu’elle allait poursuivre avec un autre vote national sur la question – à condition que son parti puisse obtenir une majorité à Holyrood. Elle fait face à une forte opposition de Boris Johnson, le Premier ministre refusant de transférer les pouvoirs pertinents pour que cela se produise.

L’Écosse a voté 62% contre 38% contre le Brexit lors du référendum de 2016, et la dirigeante du SNP n’a pas caché son désir de voir le pays rejoindre l’UE en tant que nation indépendante.

Le Dr Kirsty Hughes, directrice du Centre écossais sur les relations européennes (SCER), a déclaré à The Independent qu’une candidature réussie pour l’adhésion à l’UE dans quatre à cinq ans est un “meilleur scénario”.

Mais elle a averti: «Je ne pense pas qu’il y aura des faveurs spéciales accordées à une Écosse indépendante.

“Cela ne sera pas accéléré. Je pense que l’UE sera vue comme suit les procédures normales.”

Le groupe de réflexion de l’Institute for Government a estimé que le retour de l’Écosse vers l’adhésion à l’UE pourrait prendre jusqu’à 10 ans.

Anthony Salamone, qui dirige la société d’analyse politique basée à Édimbourg, European Merchants, estime que l’accord de divorce avec le Royaume-Uni pourrait prendre jusqu’à trois ans à la suite d’un référendum sur l’indépendance réussi en 2023, puis peut-être jusqu’à cinq ans pour que Bruxelles l’accepte. une application de l’Écosse.

Il a déclaré à The Independent: «Le processus consisterait essentiellement à démontrer que l’Écosse est prête à devenir un État membre. Il faudrait un certain temps pour mettre en place les institutions d’un État – une banque centrale, etc. Cela dépendrait de la rapidité et de l’efficacité d’un gouvernement indépendant capable et disposé à se transformer. »

Mais Mme Sturgeon et le SNP ont été attaqués pour ne pas avoir détaillé un chemin clair pour l’Écosse au sein de l’UE si une scission du Royaume-Uni se matérialisait, les experts soulignant plusieurs obstacles à surmonter.

Le Dr Hughes a averti: «Le déficit est un problème.

«L’Écosse n’aura peut-être pas à l’atteindre (objectif de 3%) dès le premier jour, mais l’UE examinera sérieusement vos plans pour la réduire.

“Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-bas.”

Les analystes politiques ont également averti Mme Sturgeon et le SNP d’éviter de ne pas tracer une voie claire pour l’Écosse après l’indépendance et la position de retour dans l’UE pourrait se retourner contre lui.

L’analyste d’Edimbourg, M. Salamone, a déclaré: «Les gens du SNP semblent surpris du débat qui se déroule actuellement.

“Je pense qu’il serait préférable d’exposer ce que vous pensez le plus tôt possible, car sinon, la conversation continuera sans vous.”

Le Dr Hughes a ajouté: «Les électeurs ont besoin de voir le gouvernement écossais et le SNP présenter leur propre plan.

«Je ne pense pas que nous devrions attendre d’avoir un débat pendant une campagne référendaire de six semaines pour l’indépendance.

“C’est bizarre de se tenir à l’écart du débat – c’est un excès de prudence.”