Nicola Sturgeon news: L’Écosse rate la date limite du Royaume-Uni pour offrir à tous les vaccins des plus de 50 ans | Politique | Nouvelles

Le gouvernement du SNP avait pour objectif d’offrir aux personnes des neuf premiers groupes prioritaires de vaccination JCVI – y compris toutes les personnes de plus de 50 ans, les soignants non rémunérés et ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents – avec un vaccin d’ici aujourd’hui (15 avril). Mais le médecin-chef de l’Écosse a été contraint de présenter des excuses aux personnes éligibles à recevoir un vaccin qui n’avaient toujours pas reçu de rendez-vous le jour de la date limite. Le Dr Dave Caesar a déclaré jeudi à BBC Good Morning Scotland: «Nous reconnaissons que ce sera un peu déconcertant.

“Donc il y a des excuses là-bas si vous ressentez cela et si vous êtes peut-être tombé entre les mailles du filet.”

À la fin de mardi, 86% des personnes âgées de 50 à 55 ans avaient reçu une première dose de vaccin, ainsi que 97% de celles de 55 à 59 ans.

Environ 86% des personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents avaient également reçu un vaccin vaccinal.

Public Health Scotland a déclaré que les pourcentages de travailleurs non rémunérés ne sont pas disponibles car il n’a pas été en mesure de déterminer la taille de ce groupe.

Ces chiffres devaient augmenter avant la fin de la journée, tandis que certaines personnes auront leurs rendez-vous de vaccination fixés pour les prochains jours.

Mais le Dr Cesar a été contraint d’admettre que certaines personnes des neuf premiers groupes n’avaient pas encore reçu de rendez-vous pour un vaccin.

Cela inclut même des Écossais qui avaient essayé d’en organiser un eux-mêmes mais qui avaient été invités à attendre.

Le médecin-chef de Mme Sturgeon a exhorté la population à «rester avec nous», promettant que le programme de vaccination les atteindrait dès que possible.

M. Ross a affirmé qu’il y aurait plus d’un million de doses de vaccin en moins en Écosse si le gouvernement britannique avait adopté l’approche de l’UE.

Le programme de vaccination de l’UE a trébuché d’une catastrophe à l’autre, s’engageant dans une guerre de mots amère avec le fabricant de vaccins AstraZeneca sur des problèmes d’approvisionnement et de production.

L’Écosse reçoit des vaccins dans le cadre du programme d’achat du Royaume-Uni, mais les ministres du SNP ont critiqué la décision du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, de se retirer du programme d’achat de l’UE.

Mme Sturgeon elle-même a révélé plus tôt cette semaine qu’elle avait reçu un rendez-vous pour recevoir son premier vaccin.

M. Ross a déclaré: «C’est notre moyen de sortir de cette pandémie, le déploiement positif du programme de vaccination nous permet de regarder en avant plutôt qu’en arrière.

«Je pense que les gens à travers l’Écosse reconnaissent que nous ne pouvons le faire que parce que nous faisons partie d’un Royaume-Uni fort.

«Si Nicola Sturgeon réussissait, elle ramènerait une Écosse indépendante dans l’Union européenne et il y aurait bien plus d’un million et demi de doses de vaccin disponibles en moins en Écosse.

“Et il faudrait encore un certain temps avant que Nicola Sturgeon reçoive son vaccin plutôt qu’une question d’heures.”

Un porte-parole du SNP a déclaré: «Ces remarques de Douglas Ross sont tout à fait pathétiques, mais tout à fait conformes à son ton pétulant et puéril.

«Plutôt que de faire de la petite politique avec le déploiement du vaccin, le SNP continuera à soutenir notre personnel du NHS qui travaille dur dans ses efforts pour achever le programme de vaccination en Écosse, qui aide à sauver des vies.