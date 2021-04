Nicola Sturgeon news: L’Ecosse serait paralysée sans le contribuable britannique | Politique | Nouvelles

Selon un nouveau rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), le financement du gouvernement écossais par personne est plus de 30% plus élevé qu’en Angleterre. L’institut de recherche a affirmé que c’était « presque entièrement dû à son financement du gouvernement britannique » et a déclaré que l’écart s’était creusé au cours des 10 dernières années.

À la suite du rapport, Murdo Fraser, candidat conservateur écossais dans le Perthshire Nord, a critiqué les projets de Nicola Sturgeon pour une Écosse indépendante.

Il a tweeté: «Si vous vous demandez d’où vient l’argent pour les promesses électorales du SNP, voici la réponse de l’IFS indépendant.

«Ce sont les contribuables du reste du Royaume-Uni.

«C’est le Royaume-Uni que le SNP veut que nous quittions.

« Vous ne pouviez pas vous réconcilier! »

Tout au long de la pandémie de coronavirus, Mme Sturgeon a continué d’appeler à un deuxième référendum sur l’indépendance après les élections de Holyrood le mois prochain.

Mais le premier ministre a été largement critiqué pour s’être concentré sur l’indépendance plutôt que sur le rétablissement de l’Écosse après la pandémie.

Hier, l’expert en sondages Sir John Curtice a averti que si le SNP avait obtenu un soutien supplémentaire pour l’indépendance grâce à la gestion de la pandémie par Mme Sturgeon, ces électeurs ont maintenant abandonné le parti.

LIRE LA SUITE: Des expatriés britanniques expulsés d’Espagne alors que les gardes ordonnent au groupe de rentrer

Hier soir, les chefs des partis écossais ont participé à un débat télévisé pour lancer la campagne électorale.

Mmes Sturgeon (SNP), Douglas Ross (conservateurs écossais), Anas Sarwar (travailliste écossais), Lorna Slater (verts écossais), Willie Rennie (démocrates libéraux écossais) se sont affrontés.

Tout en répondant aux questions des membres du public, Mme Sturgeon a été critiquée pour avoir donné la priorité à l’indépendance par rapport à la pandémie.

Répondant à une question, Mme Sturgeon a déclaré: «Les gens m’ont vu littéralement chaque jour mener le combat du pays contre Covid et je continuerai de le faire chaque jour nécessaire.

«Mais à mesure que nous sortons de cette crise et que nous nous concentrons sur la reprise, le pays que vous essayez de reconstruire dépend des décisions prises par le gouvernement.

«Tant que les décisions sont entre les mains de Boris Johnson et de nombreuses personnes à Westminster, le danger est que nous prenions les mauvaises décisions, tout comme nous avons été traînés hors de l’UE contre notre volonté.

« Chaque jour, je me concentre désormais sur Covid. Une partie de notre reprise économique doit être de lutter contre la pauvreté. »

Cependant, le chef de Lib Dem, M. Rennie, a affirmé que les plans d’indépendance de Mme Sturgeon étaient « longs et conflictuels ».

L’Écosse se rendra aux urnes le 6 mai.