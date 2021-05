Nicola Sturgeon news: Les Britanniques exhortent Boris Johnson à réduire le financement du SNP | UK | Nouvelles

S’adressant à une conférence de presse vendredi, Mme Sturgeon a refusé d’utiliser le terme largement répandu de «variante indienne» pour la nouvelle souche de coronavirus. Au lieu de cela, elle a insisté pour l’appeler la souche «April 02», mais a continué à mentionner la «variante Kent» peu de temps après.

Mme Sturgeon a commenté: «À ce stade, et c’est quelque chose dont nous devons nous souvenir, moins de la moitié de la population adulte a reçu les deux doses de vaccin.

«Nous avons des raisons de croire qu’il pourrait être plus transmissible que la variante Kent qui s’est répandue si rapidement, vous vous en souviendrez, au cours de la période hivernale.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​riposté en accusant le premier ministre de double poids.

L’un d’eux a déclaré: «La police écossaise doit enquêter sur Sturgeon en utilisant son propre projet de loi sur les crimes haineux.

«Ce sentiment anti-anglais ne reflète pas ce que ressentent les Écossais, d’autant plus que beaucoup d’entre nous vivent et travaillent en Angleterre et ont de la famille en Angleterre.

«Elle est une honte pour le bureau du Premier ministre et elle devrait prendre une feuille dans les livres des dirigeants gallois et nord-irlandais.

Un autre a ajouté: «Depuis qu’il a obtenu un autre terme en tant que FM [first minister] elle est devenue plus absurde qu’avant.

«Oh comme elle déteste tout ce qui est anglais et britannique, mais elle aime l’argent de Westminster.

LIRE LA SUITE: Le rêve indy de Sturgeon aidé par la Cour suprême après l’ingérence du Brexit

Cela faisait suite aux élections de Holyrood plus tôt ce mois-ci qui ont vu le SNP manquer d’une majorité.

Le SNP réclame un autre référendum sur le retrait de l’Écosse du Royaume-Uni.

Ils ont de bonnes chances d’obtenir une législation exigeant cela par le parlement de Holyrood avec le soutien des Verts.

Cependant, Boris Johnson exhorte Mme Sturgeon à se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross insiste sur le fait que le SNP n’a pas de mandat pour un autre référendum.

Suite au résultat, il a commenté: «Nous avons construit une marque, un mouvement pro-britannique, qui est plus grand que quiconque.

«Le Parti conservateur et unioniste écossais va de mieux en mieux.

«Nous avons promis que si les électeurs pro-britanniques s’unissaient derrière nous, nous arrêterions une majorité SNP. Nous l’avons fait.

“Nous avons promis d’arrêter indyref2 – nous l’avons fait.”

Au total, plus d’Écossais ont voté pour les partis pro-britanniques que pour les nationalistes lors du vote de circonscription.