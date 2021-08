Nicola Sturgeon news: Les chefs d’entreprise s’unissent pour se rebeller contre la menace d’une interdiction de commerce du SNP | Politique | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon interrogé sur la “confiance” du Parti Vert

Les patrons de 13 organisations, dont CBI Scotland Tracy Black, la directrice générale des chambres de commerce écossaises Liz Cameron OBE et le directeur du Scottish Retail Consortium David Lonsdale ont écrit conjointement une lettre qui a été envoyée aux ministres écossais. La lettre a été soumise à Tom Arthur, ministre des finances publiques, de la planification et de la richesse communautaire du gouvernement écossais. Aujourd’hui (mardi) marque le dernier jour d’une consultation sur une éventuelle modification de la loi commerciale actuelle afin d’empêcher les grands commerces de détail d’ouvrir le premier jour de la nouvelle année.

Le gouvernement de Mme Sturgeon a consulté les propriétaires et le personnel du commerce de détail après que le syndicat Usdaw, qui représente quelque 400 000 membres au Royaume-Uni, ait envoyé une pétition au Parlement demandant le changement.

La loi de 2007 sur le commerce du jour de Noël et du jour de l’an (Écosse) actuellement en vigueur n’empêche que les grands magasins d’ouvrir le jour de Noël.

Dans la lettre, les 13 signataires ont écrit : « Nous vous écrivons conjointement pour vous demander de rejeter les demandes visant à mettre en œuvre une interdiction législative permanente aux magasins de commercer le jour du Nouvel An.

“Le commerce de détail a été à l’épicentre de la tempête économique provoquée par Covid. Une grande partie du secteur a été fermée pendant au moins 220 jours au cours des dix-sept derniers mois ou n’a pas pu commercer à pleine capacité en raison de restrictions.

Nicola Sturgeon et le gouvernement écossais subissent la pression des chefs d’entreprise (Image: GETTY)

« Alors que les restrictions s’assouplissent, il devrait appartenir aux magasins de déterminer et d’évaluer s’il existe une demande suffisante des clients et la disponibilité du personnel pour ouvrir le jour du Nouvel An.

La lettre mettait également en garde: “Réduire cela par le biais de la législation réduirait le choix des consommateurs et augmenterait les pressions économiques auxquelles sont confrontés les détaillants, leur chaîne d’approvisionnement et nos économies de ville et de centre-ville.

« Une offre commerciale forte, variée et ouverte profite à son tour au secteur du tourisme et de l’hôtellerie au sens large ainsi qu’à la reprise.

“La pandémie de Covid a été la période la plus difficile pour l’industrie écossaise depuis des décennies.

Le gouvernement écossais est invité à ne pas modifier les règles de négociation du Nouvel An (Image: GETTY)

“Alors que le pays cherche à se reconstruire, le rejet d’une interdiction enverrait un message fort et positif selon lequel l’Écosse est ouverte aux affaires et contribuerait à promouvoir l’Écosse en tant que destination touristique au Nouvel An.”

M. Lonsdale, directeur du Scottish Retail Consortium, a mis en doute la “sagesse d’interdire l’ouverture des magasins aux clients” le 1er janvier.

Il a averti qu’une telle interdiction porterait un coup dur au secteur de la vente au détail écossais – tout comme il tente de rebondir après la pandémie destructrice de Covid, qui a imposé un certain nombre de blocages nationaux.

Le directeur du Scottish Retail Consortium a déclaré : « Il s’agit d’un message sans équivoque d’un formidable échantillon représentatif de l’industrie écossaise, exprimant de sérieux doutes quant à la sagesse d’interdire l’ouverture des magasins aux clients le jour du Nouvel An.

Les rues principales d’Écosse ont été durement touchées pendant les blocages de Covid (Image: GETTY)

Les rues principales d’Écosse reviennent progressivement à la normale après de nombreux blocages (Image: GETTY)

“Une interdiction législative mettrait des pierres dans le sac à dos de l’industrie de la vente au détail alors qu’elle cherche à se remettre et à sortir de la pire période commerciale depuis des décennies.”

Dans la réponse de l’Usdaw à la consultation, le secrétaire général Paddy Lewis a déclaré : “Les membres de l’Usdaw travaillent incroyablement dur pendant la période des fêtes et sont épuisés le jour de Noël.

“Beaucoup ne peuvent prendre qu’un ou deux jours de congé.

“Un jour de congé supplémentaire donnera aux travailleurs du commerce de détail en Écosse la possibilité de se reposer et de récupérer à la fin de la période la plus chargée de l’année.

« Travailler le jour du Nouvel An affecte la vie de famille des travailleurs du commerce de détail, leur capacité à se détendre et à profiter de la journée.

Nicola Sturgeon est le premier ministre d’Écosse depuis près de sept ans (Image: EXPRESS)

“En outre, les commerçants rencontrent d’importantes difficultés pour pouvoir travailler le jour de l’An en raison du manque de transports en commun et de services de garde d’enfants.

“L’Usdaw pense que le moment est venu d’adopter cette législation et de donner aux travailleurs écossais du commerce de détail une pause décente pour le Nouvel An.”

Un porte-parole du gouvernement écossais a insisté sur le fait que les réponses à la consultation seraient examinées “avec soin”.

Il a déclaré: “Le gouvernement écossais a fourni plus de 3,7 milliards de livres sterling pour aider les entreprises à faire face à l’impact de COVID-19.

“Notre stratégie de vente au détail, notre groupe de travail sur la récupération du centre-ville et le fonds Scotland Loves Local de 10 millions de livres sterling aideront à soutenir la récupération de nos centres-villes et de nos communautés locales.”