Nicola Sturgeon news : l’UE met fin aux espoirs de l’Ecosse de rejoindre le programme Erasmus | Politique | Des nouvelles

Lors d’une réunion à huis clos avec des députés européens, le vice-président de la Commission européenne, M. Sefcovic, a déclaré que le bloc n’autoriserait jamais l’Écosse à participer au programme d’études à l’étranger. Selon une transcription divulguée, le Slovaque M. Sefcovic a déclaré lundi aux membres de la commission Brexit du Parlement européen : « Il n’y a aucun traitement spécial en vue pour l’Écosse.

« Le Royaume-Uni est désormais un pays hors UE.

Il n’était pas prévu de créer « de nouveaux outils pour l’inter-mobilité des étudiants entre l’UE et le Royaume-Uni », a-t-il insisté.

Les commentaires francs de M. Sefcovic font suite aux remarques similaires d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en février.

Elle a déclaré: « La seule possibilité pour le Royaume-Uni est de s’associer dans son ensemble, ou pas du tout. »

Le Royaume-Uni évolue toujours dans certains programmes de l’UE malgré la rupture des liens avec Bruxelles.

Par exemple, il a adhéré au programme de recherche Horizon pour les scientifiques, bien que la querelle qui couve au sujet du protocole d’Irlande du Nord signifie que son adhésion a été temporairement bloquée.

Cependant, en décembre dernier, le Premier ministre Boris Johnson a confirmé que le gouvernement se retirait d’Erasmus, le négociateur de l’époque, Lord Frost, mécontent du prix de 2 milliards de livres sterling qui aurait été payable à Bruxelles sur une période de sept ans.

« Il peut y avoir toutes sortes de possibilités que nous pouvons envisager, mais c’est une perte, c’est une perte substantielle.

« Je voudrais continuer à argumenter.

« Nous avons beaucoup d’amis au Parlement européen qui sont très, très désireux de continuer à avoir une certaine association. »

Il a ajouté: « Nous pouvons voir que l’Irlande prend sous son aile les jeunes d’Irlande du Nord et ils seront associés au programme par le biais d’institutions et d’organisations irlandaises.

« Nous devons continuer à réfléchir à ce que nous pouvons faire. »

M. Russell a poursuivi: « Le gouvernement britannique connaissait parfaitement le point de vue des gouvernements décentralisés sur cette question et on ne nous a pas dit la vérité à ce sujet.

« On ne nous a jamais montré que l’évaluation de l’optimisation des ressources avait été entreprise, et jusqu’à pratiquement la fin, nous pensons que le gouvernement britannique avait l’intention de rester ou du moins d’essayer de rester. C’était choquant. »

Plus tôt cette année, le gouvernement écossais a annoncé son intention de dépenser 2,25 millions de livres sterling en bourses dites Saltire.

Les responsables ont promis « d’attirer des étudiants de l’UE (en Écosse) suite à la baisse des candidatures depuis le départ du Royaume-Uni de l’UE ».

Jamie Hepburn, ministre de l’Enseignement supérieur et complémentaire du gouvernement écossais, a déclaré à Express.co.uk : « Après avoir retiré l’Écosse de l’UE contre nos souhaits démocratiques, la décision du gouvernement britannique de se retirer d’Erasmus+ a été dévastatrice – pour les apprenants, les écoles, les collèges, et les universités aussi bien.

« Le gouvernement écossais reste attaché à Erasmus+ et continuera d’explorer la meilleure façon de sécuriser à nouveau l’accès de l’Écosse à ce programme. Dans l’intervalle et en reconnaissance de l’importance de la mobilité éducative, nous développons un programme d’échange scolaire écossais pour soutenir les participants de tout le système éducatif écossais. Après le Brexit, nous sommes déterminés à renforcer et réparer les liens internationaux de notre institution.