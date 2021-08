Nicola Sturgeon news: Promesse de manifeste échouée – Un document divulgué montre une promesse de 60 millions de livres sterling “révisée” | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon critiqué par Neil Oliver pour les appels à Indyref2

Un document confidentiel divulgué par le groupe de coordination du conseil COSLA a montré des changements dans la “portée et la flexibilité” de la promesse du manifeste par rapport aux craintes concernant le financement, a rapporté le journal écossais The Record. Le SNP avait inclus l’engagement de plusieurs millions de livres dans son manifeste à venir. des élections écossaises il y a trois mois en mai, qui ont vu le parti perdre un siège de moins que la majorité à Holyrood. Suite à cette victoire, le premier ministre et chef du SNP Nicola Sturgeon a affirmé qu’il s’agissait d’un engagement qui “pénétrait au-delà de la bulle politique”.

Mais le document confidentiel de la COSLA a révélé que l’organisme avait déclaré au gouvernement que les dépenses prévues de 60 millions de livres sterling n’étaient pas suffisantes, tout en augmentant «l’impraticabilité» de la rénovation de tous les parcs de jeux du pays.

Le document a déclaré qu’une “formulation de compromis” avait été convenue, ce qui donnait aux conseils une “flexibilité” pour décider vers quoi le financement pourrait aller.

Le libellé « révisé » indique : « Il est reconnu que l’étendue du renouvellement et de la rénovation variera dans l’ensemble du parc de jeux et sera influencée par les plans locaux et les priorités d’investissement et l’engagement avec les enfants et les jeunes.

“Cependant, les ministres s’attendent à ce que l’ensemble du parc de jeux soit pris en compte et que tous les parcs de jeux qui ont été identifiés pour la rénovation conformément aux principes convenus au niveau national et influencés par les plans locaux et les priorités d’investissement soient remis à neuf.”

Les promesses électorales du SNP et de Nicola Sturgeon ont fait l’objet d’un examen minutieux (Image: GETTY)

Le Premier ministre a fait l’objet d’attaques furieuses de la part de ses rivaux politiques (Image: GETTY)

Le groupe de coordination du Conseil, COSLA, a également déclaré au gouvernement SNP qu’il y aura également des occasions où une rénovation des parcs de jeux est « inappropriée », car l’entretien critique doit souvent être une priorité.

Le document confidentiel citait des ministres du gouvernement acceptant d'”examiner” le cas d’un financement supplémentaire au-delà des 60 millions de livres sterling.

Une partie distincte du même document divulgué a également affirmé qu’une définition du parc de jeux avait été convenue.

Il a déclaré: “Sites détenus, gérés ou entretenus par les autorités locales, désignés pour le jeu, libres d’accès et ouverts à tous”.

Nicola Sturgeon célèbre une victoire du SNP aux élections écossaises (Image: GETTY)

La définition en question se concentre sur la tranche d’âge 0-14 et exclut les aires de jeux polyvalentes (MUGA).

Les dirigeants du Conseil auraient soutenu le plan de rénovation après que le journal eut déclaré que la politique avait été “révisée”, a rapporté The Record.

Une source du conseil a déclaré au journal: “Il a été réduit.”

Les rivaux politiques de Mme Sturgeon ont lancé une attaque cinglante contre le SNP.

Le député travailliste écossais Mark Griffin a accusé le SNP d’avoir “abandonné ses promesses électorales” (Image: GETTY)

Le député travailliste écossais Mark Griffin a déclaré: «Nous ne sommes même pas à 100 jours de ce mandat et le SNP abandonne déjà ses promesses électorales.

« Les parcs de jeux d’Écosse ont désespérément besoin d’être rénovés en raison des coupes brutales de ce gouvernement dans les budgets du Conseil.

“Ce financement gouvernemental n’a jamais servi qu’à résoudre un problème qu’ils ont créé – et maintenant ils ne le font même plus.”

COSLA a refusé de commenter.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Dans le cadre des engagements de 100 jours du gouvernement, nous avons dit que nous conviendrons de la première allocation de fonds aux conseils pour la rénovation des parcs de jeux.

Le SNP a perdu un siège de moins que la majorité globale aux élections écossaises (Image: EXPRESS)

« Notre attente est que le processus d’examen convenu avec COSLA tiendra cet engagement.

“Nous espérons faire une annonce bientôt.”

Au cours du week-end, les conservateurs écossais ont accusé Mme Sturgeon d’avoir rompu plusieurs promesses qu’elle avait faites aux électeurs écossais en mai en se concentrant sur l’indépendance.

La longue liste de 13 engagements comprend l’échec de la publication d’un plan de redressement du NHS qui, selon le SNP, comprendrait une augmentation de 10 pour cent des activités d’hospitalisation, de jour et ambulatoires.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré : « Une fois de plus, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est essayer de s’en sortir.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a lancé une attaque furieuse contre Nicola Sturgeon (Image: GETTY)

« Vous entendrez Nicola Sturgeon affirmer que l’indépendance est « essentielle » au rétablissement de l’Écosse et que sans elle, nous ne pourrons pas nous remettre sur pied.

« C’est un coup de dés désespéré d’une campagne nationaliste chancelante.

« Leur obsession pour un autre référendum est exactement la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à s’attaquer aux problèmes profonds qu’ils ont créés au cours des 14 dernières années.

« La distraction entrave la livraison. »