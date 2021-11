Nicola Sturgeon news: SNP fustigé pour un vœu de forage pétrolier après la pose de la COP25 du premier ministre | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon revendique l’indépendance à la COP 26

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-syndical Scotland In Union, commentait les remarques de Michael Matheson, secrétaire du Cabinet pour Net Zero, Energy and Transport, sur la possibilité d’une future exploration pétrolière et gazière. Pendant ce temps, les travaillistes ont également pataugé dans la rangée, avec la porte-parole de Net Zero et Energy, Monica Lennon, déclarant: «Ces commentaires sont le dernier exemple de l’hypocrisie flagrante que nous attendons tous du SNP.

Poser pour des photos avec Greta Thunberg ne remplace pas une action réelle sur l’environnement Monique Lennon

« Le Premier ministre prêche une chose sur la scène mondiale tandis que son secrétaire Net Zero dit le contraire. »

Elle a ajouté : « Poser pour des photos avec Greta Thunberg ne remplace pas une action réelle sur l’environnement. »

Les remarques de M. Matheson sont intervenues quelques semaines seulement après que Mme Sturgeon elle-même a déclaré qu’il serait « fondamentalement faux » pour les pays développés de continuer à explorer le pétrole et le gaz « jusqu’au dernier moment possible ».

Cependant, M. Matheson a insisté sur le fait qu’une Écosse indépendante « exigerait un accès » aux hydrocarbures, ce qui, selon lui, justifiait en soi la poursuite de nouveaux gisements de pétrole.

La COP26, qui se tient à Glasgow, s’engage à lutter contre le changement climatique dans le but de persuader les dirigeants mondiaux de s’engager à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré centigrade d’ici 2050.

Le SNP de Nicola Sturgeon n’arrêterait pas immédiatement le forage de pétrole et de gaz (Image: GETTY)

Michael Matheson, secrétaire du Cabinet pour Net Zero, Energy and Transport (Image: GETTY)

Afin d’atteindre un tel objectif, les pays – y compris l’Écosse – devraient réduire considérablement leur dépendance aux combustibles fossiles.

Mme Nash a déclaré: «Alors que Nicola Sturgeon essaie de se montrer sur la scène mondiale à la COP26, ses ministres admettent qu’une Écosse distincte continuerait d’explorer et de forer pour le pétrole et le gaz.

« Cela montre que les références vertes du SNP ne sont qu’un mirage et – comme toujours – les nationalistes sont plus intéressés par la division constitutionnelle que par la collaboration pour lutter contre l’urgence climatique. »

Se référant à un document auquel M. Matheson a également réaffirmé son engagement, elle a ajouté : « Le Livre blanc de 2014, avec sa dépendance à l’égard d’un boom pétrolier, a été complètement discrédité.

Greta Thunberg et Nicola Sturgeon à Glasgow (Image: .)

« Et le SNP devrait abandonner tout projet de réécriture et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les gens. »

S’adressant à l’Écossais, M. Matheson a anéanti l’espoir qu’une Écosse indépendante cesserait immédiatement de forer pour le pétrole et le gaz.

Il a déclaré: « Nous sommes encore loin de la décarbonisation de notre société et nous aurons toujours besoin d’un accès à un niveau d’hydrocarbures. »

M. Matheson a souligné qu’une Écosse indépendante devrait équilibrer ses besoins en hydrocarbures pour maintenir l’économie sur la bonne voie avec sa promesse d’atteindre le zéro net d’ici 2045.

Nicola Sturgeon à la COP26 (Image : GETTY)

Une plate-forme pétrolière en mer du Nord au large des côtes écossaises (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Cela fait partie du défi que vous avez dans un règlement décentralisé en Écosse, c’est que nous avons des objectifs statutaires pour devenir net zéro d’ici 2045.

«Mais certaines des décisions qui doivent être prises pour nous aider à y parvenir restent réservées au gouvernement britannique.

«C’est à certains égards l’une des choses que le gouvernement britannique doit reconnaître et reconnaître, c’est qu’il existe différents délais au Royaume-Uni pour devenir net zéro.

« Ils doivent prendre des décisions conformes à ce qui est requis en Écosse pour nous aider et à l’heure actuelle, il y a un peu de décalage dans la façon dont cela se produit. »

Un rassemblement en faveur de l’indépendance écossaise en 2014 (Image : GETTY)

Se référant au Livre blanc de 2014, qui indiquait que les revenus pétroliers et gaziers seraient cruciaux pour la prospérité future de l’Écosse, il a nié que la stratégie était désormais obsolète.

Il a expliqué : « Le pétrole et le gaz ont joué un rôle très important dans l’économie écossaise et britannique pendant de nombreuses décennies.

« Il continuera à jouer un rôle important dans notre économie à l’avenir, bien que son rôle diminue étant donné qu’il s’agit d’un bassin en déclin et que notre dépendance à l’égard du pétrole et du gaz diminue. »

S’exprimant au Centre de technologie et d’innovation de l’Université de Strathclyde en octobre, Mme Sturgeon a déclaré : « Des dizaines de milliers d’emplois dépendent – ​​actuellement – ​​de la production de pétrole et de gaz.

Fichier d’informations Net Zero (Image : Express)

«Ces emplois et les personnes qui les composent sont importants. Et, bien sûr, une grande partie de notre consommation d’énergie est toujours couverte par le pétrole et le gaz.

Elle a ajouté: «Donc, pour des pays comme le nôtre, avec d’importantes réserves restantes de pétrole et de gaz, il est tentant de se dire que pour des raisons à la fois économiques et énergétiques, nous devons continuer à explorer et à extraire du pétrole et du gaz jusqu’au dernier moment possible. Cela, à mon avis, serait fondamentalement faux.

« C’est une approche qui ne se justifie pas face à l’urgence climatique, mais elle ne se justifie pas non plus économiquement. »

Express.co.uk a contacté le SNP pour de plus amples commentaires.