Nicola Sturgeon news : SNP sous pression pour expliquer des contrats de plusieurs millions de livres | Politique | Nouvelles

Les chiffres publiés à la lumière d’une demande d’accès à l’information montrent que Holyrood a dépensé 25 millions de livres sterling pour de grands consultants entre les exercices 2017 et 2021. Un peu moins des deux tiers de cet argent (16 millions de livres sterling) a été remis à Deloitte.

Les dépenses du gouvernement écossais en consultants coûteux ont augmenté ces dernières années, coûtant des millions de livres aux contribuables.

Des responsables de tous les horizons politiques ont insisté sur le fait que les dépenses élevées soulèvent des « questions en série ».

Le porte-parole des finances de Scottish Labour, Daniel Johnson, a déclaré qu’une somme d’argent « alléchante » était dépensée pour des sociétés de conseil.

Il a déclaré: «De sérieuses questions doivent être posées pour savoir s’il s’agit d’une utilisation appropriée de l’argent public.

« Nous devons nous assurer que l’argent public est dépensé de la manière la plus prudente et la plus efficace possible, en n’engageant que ceux qui possèdent une expertise claire. »

Liz Smith, secrétaire du cabinet fantôme des conservateurs écossais pour les finances et l’économie, citée dans le Telegraph, a ajouté que les dépenses particulièrement élevées de Deloitte ne manqueront pas d’éveiller les soupçons.

Elle a déclaré : « Le fait qu’une entreprise ait reçu une proportion aussi élevée de contrats du gouvernement SNP ne manquera pas de faire sourciller quelques personnes.

«C’est typique d’un gouvernement SNP qui fait tout son possible pour masquer ses transactions financières.

Le secrétaire britannique à la Santé de l’ombre, Jonathan Ashworth, cité dans le Guardian, a déclaré le mois dernier : « Il n’y a aucune justification pour continuer avec ces consultants coûteux et très bien payés.

« Les ministres devraient s’assurer que chaque centime de l’argent des contribuables est dépensé judicieusement pour les soins aux patients – et non pour des consultants en gestion coûteux ».

John O’Connell, directeur général de la TaxPayers’ Alliance, a noté que même si la priorisation potentielle de Deloitte par le SNP était solide, les dépenses en consultants plus généralement doivent être « maîtrisées ».

Il a déclaré : « Faire appel à une expertise extérieure est la bienvenue, mais les frais énormes signifient que les ministres ne doivent pas devenir dépendants de ces experts très coûteux. Les ministres écossais doivent maîtriser ces grosses factures. »

Holyrood a également dépensé des millions au cours des cinq dernières années pour les services de PricewaterhouseCooper, EY et Grant Thornton.

Un porte-parole a insisté sur le fait que les contrats étaient passés « sur la base du prix et de la qualité, rien de plus ».