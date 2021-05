Nicola Sturgeon news : Sturgeon frappé d’un nouveau coup alors que la députée Joanna Cherry quitte le comité | Politique | Nouvelles

La députée d’Edimbourg du sud-ouest a expliqué sa décision dans un communiqué sur Twitter, accusant les problèmes de “transparence et de contrôle” au sein du parti.

Sa décision intervient après que Douglas Chapman a démissionné de son poste de trésorier national du SNP samedi.

Dans le tweet, Mme Cherry a déclaré: “J’ai démissionné du NEC du SNP.

«Un certain nombre de facteurs m’ont empêché de remplir le mandat que les membres du parti m’ont confié pour améliorer la transparence et le contrôle et pour faire respecter la constitution du parti.

“Je ne ferai aucun autre commentaire à ce stade.”

M. Chapman, député de Dunfermline et West Fife, a déclaré qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’informations pour faire le travail.

Le vice-premier ministre John Swinney a été contraint de nier que la police écossaise enquêtait sur “600 000 £ de fonds du SNP qui ont été collectés par des militants et des militants et peut-être détournés ailleurs?”, déclarant à la BBC: “Pas à ma connaissance, non”.

Il a déclaré au Sunday Show de BBC Scotland : “Je ne comprends pas vraiment ce qui a motivé cela.

« Le Comité exécutif national est chargé d’examiner les finances du parti… et en plus de cela, les comptes du parti sont audités de manière indépendante par des auditeurs externes et sont soumis à la Commission électorale pour examen.

“Donc, il y a une énorme quantité d’examen minutieux des finances du parti qui se passe.”

M. Chapman a repris le poste l’année dernière, tandis que Mme Cherry n’est revenue que récemment en politique après avoir fait une pause pour des raisons de santé.

On ne sait toujours pas ce qui a conduit à la décision de M. Chapman, mais la responsable des affaires du SNP et collègue députée Kirsten Oswald a déclaré qu’elle “était fondamentalement en désaccord” avec l’évaluation de M. Chapman.

Le député travailliste Ian Murray a suggéré que le SNP est “en crise”.

Le secrétaire de l’ombre écossaise a déclaré: “Perdre un membre de votre exécutif national est imprudent.

« La perte de trois membres de votre comité des finances, de votre trésorier et d’un membre de votre Exécutif national indique probablement un parti en crise.

« Le SNP a longtemps été en proie à une sorte de centralisme et de secret qui feraient rougir Lénine.

“De l’incapacité à fournir des réponses de base sur ce qu’une Écosse indépendante utiliserait comme monnaie, au silence radio sur ce qui se passe sur le compte bancaire du parti, le peuple écossais mérite des réponses maintenant.”

Plus à venir…