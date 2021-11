Nicola Sturgeon offre de voler la vedette à la COP26 avec des plans d’affaires difficiles | Politique | Nouvelles

Le thème du quatrième jour des pourparlers de l’ONU sur le changement climatique à Glasgow est l’énergie. Le Premier ministre écossais plaidera en faveur de l’industrie écossaise des énergies renouvelables lors d’un petit-déjeuner d’affaires sur l’éolien offshore.

Le leader du SNP annoncera des plans pour de futures opportunités de location pour plus de parcs éoliens.

Cela survient alors que les pays déploieront des efforts pour mettre fin à l’énergie au charbon en mettant l’accent sur l’énergie pour les pourparlers de la COP26 de jeudi.

Mercredi, Mme Sturgeon a été forcée de défendre les objectifs ambitieux de l’Écosse de réduire les émissions de 75 % d’ici 2030 lors d’un événement COP26.

Le directeur général du comité du changement climatique, Chris Stark, a déclaré que le gouvernement écossais avait peut-être « trop cuit ses objectifs de réduction des émissions, en particulier le nombre de 75 % » dans une interview accordée à BBC Scotland la semaine dernière.

Lors d’une interview au centre climatique du New York Times (NYT) à la COP26 hier, on a demandé au chef du SNP si les commentaires de M. Stark étaient une « critique juste ».

En réponse, Mme Sturgeon a admis que les objectifs étaient « ambitieux » et « parmi les plus difficiles au monde ».

Elle a ajouté : « Dans un contexte de trop de sous-ambition, si je dois être critiquée sur le défi climatique, je préfère être critiquée pour être trop ambitieuse que sous-ambitieuse, car, même si notre détermination est d’y répondre Objectif de 75 pour cent d’ici 2030, mais disons que nous n’atteignons que 70, 72 ou 73, c’est probablement plus que ce que nous aurions obtenu si nous avions fixé un objectif de réduction de 60 pour cent, disons.

« Je pense que le monde entier doit se mettre au défi d’arriver là où nous devons être beaucoup plus rapides et aller beaucoup plus loin.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon LE PERD dans une interview lorsqu’on l’interroge sur la vie au-delà de la politique

Le Premier ministre écossais a refusé à plusieurs reprises d’exprimer son opposition aux plans.

Mme Sturgeon a déclaré: « Je ne pense pas que je sois sur la clôture. « Je ne pense pas que Cambo devrait simplement obtenir le feu vert.

« Cambo a obtenu une licence il y a environ 20 ans qui, contrairement aux nouvelles licences, n’a pas à subir d’évaluation climatique, et elle devrait absolument au minimum, elle ne peut pas simplement recevoir le feu vert. »

Elle a ajouté : « Notre réalité actuelle est que nous dépendons du pétrole et du gaz pour nos besoins énergétiques.

« Nous devons nous assurer, lorsque nous nous éloignons du pétrole et du gaz, que nous examinons des alternatives renouvelables et que nous ne remplaçons pas simplement la production nationale par une production importée – ce serait contre-productif du point de vue de l’environnement.

« Nous devons également nous assurer que nous sommes en mesure de créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les 100 000 personnes, en Écosse, dont les emplois dépendent du pétrole et du gaz. »