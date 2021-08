Nicola Sturgeon paie un nouveau conseiller de premier plan 180 000 £ pour sécuriser IndyRef2 | Politique | Nouvelles

in

Le nouveau secrétaire permanent du gouvernement écossais sera le nouveau conseiller principal de Nicola Sturgeon et prendra ses fonctions en mars prochain. Le nouveau fonctionnaire en chef de l’administration de Mme Sturgeon avec un salaire de 180 000 £ financé par les contribuables supervisera les préparatifs d’un deuxième référendum sur l’indépendance avec un projet de loi référendaire qui devrait être présenté par les ministres du SNP lors de la prochaine séance de Holyrood.

Le Premier ministre écossais choisira personnellement le candidat pour remplacer Leslie Evans, qui a été critiquée pour son rôle dans l’enquête bâclée sur les allégations d’agression sexuelle contre Alex Salmond.

M. Salmond a été innocenté de toutes les accusations et a également contesté avec succès l’enquête du gouvernement devant la Cour de session d’Édimbourg, ce qui lui a valu plus de 600 000 £ d’argent du gouvernement écossais en frais juridiques.

L’enquête du Parlement écossais a été très critique à l’égard du rôle de Mme Evans, affirmant qu’elle était coupable d’un « manquement individuel » dans le traitement des plaintes.

Malgré cela, Mme Sturgeon a soutenu son chef mandarin et prolongé son contrat de travail jusqu’en mars 2022, date à laquelle elle démissionnera après près de sept ans.

Les partis d’opposition de Holyrood demandent que le nouveau haut fonctionnaire soit en mesure de « tenir tête » aux ministres du SNP et d’être totalement transparent.

Murdo Fraser MSP, qui faisait partie du Holyrood Harassment Complaints Committee qui a supervisé l’enquête Salmond, a déclaré: «Un nouveau secrétaire permanent doit être prêt à tenir tête aux ministres du SNP et à être totalement transparent avec le public écossais sur toute prise de décision. après tant d’échecs ces dernières années.

« Des assurances doivent être données que la prochaine personne dans ce rôle ne portera pas atteinte au contrôle parlementaire et est prête à être tenue de rendre des comptes à chaque instant.

« Nous ne pouvons tout simplement pas voir une répétition des échecs majeurs sous la direction de Leslie Evans.

“Elle bénéficiera bientôt d’une pension somptueuse malgré ses erreurs critiques concernant l’enquête Salmond, qui a laissé tomber les femmes courageuses qui ont déposé des plaintes de harcèlement sexuel.”

Alex Cole-Hamilton MSP, qui devrait être élu nouveau leader écossais de Lib Dem la semaine prochaine, a ajouté : « Sous la surveillance de Leslie Evans, le traitement par le gouvernement des allégations de harcèlement s’est effondré, laissant tomber les femmes au cœur de l’affaire et coûtant au contribuable des centaines de milliers de livres.

«Le rôle de secrétaire permanent apporte un salaire substantiel ainsi qu’un rôle clé au cœur du gouvernement écossais.

“J’espère que la prochaine personne à assumer ce rôle veillera à ce qu’aucun plaignant ne soit laissé tomber ou qu’aucun argent ne soit gaspillé.”

Le gouvernement dirigé par le SNP a commencé à faire de la publicité pour le nouveau successeur, qui gagnera 10 000 £ de plus que Mme Evans et environ 20 000 £ de plus que le salaire 2020-21 de M. Johnson de 157 372 £.

L’offre d’emploi faisait allusion à un deuxième référendum sur l’indépendance en indiquant “un contexte constitutionnel en évolution”.

Il a ajouté : « En tant que secrétaire permanent, vous assurerez le leadership et la direction du gouvernement écossais à l’appui des ministres.

« Vous jouerez un rôle de leadership clé dans les services publics écossais, notamment en communiquant les priorités et les valeurs du gouvernement écossais en Écosse et au-delà.

« Vous dirigerez les relations du gouvernement écossais avec la fonction publique de Whitehall et les autres gouvernements décentralisés, dans un contexte constitutionnel en évolution.

« Nous recherchons un leader capable d’établir des relations de confiance avec les ministres et une multitude de partenaires. »