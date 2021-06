Nicola Sturgeon porte un coup dur alors que l’Écosse indépendante fait face à un trou noir de 14 milliards de livres sterling sans le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Les données de la transparence des subventions globales du Trésor révélées aujourd’hui montrent que depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement écossais a reçu 14,5 milliards de livres sterling supplémentaires. La transparence des subventions globales montre également que le gouvernement gallois a reçu 8,6 milliards de livres sterling supplémentaires et l’exécutif d’Irlande du Nord 5,0 milliards de livres sterling supplémentaires.

Le financement des administrations décentralisées est alloué par le biais de la formule d’allocation de Barnett.

Outre un financement de 14,5 milliards de livres sterling du gouvernement britannique, un soutien supplémentaire comprend également le régime de congé, dont les ministres du SNP ont demandé une prolongation, un soutien aux travailleurs indépendants et une aide aux entreprises.

Le secrétaire en chef Stephen Barclay et le secrétaire écossais Alister Jack ont ​​déclaré aujourd’hui que le gouvernement britannique était “pleinement engagé” à soutenir l’ensemble du Royaume-Uni, y compris l’Écosse.

M. Barclay a déclaré que le financement avait contribué à “protéger 1 million d’emplois à travers l’Écosse”.

Les responsables ont déclaré qu’ils voulaient souligner le message de leur aide au gouvernement écossais à la suite d’une dispute aujourd’hui lors d’un deuxième référendum sur l’indépendance avec Nicola Sturgeon et Michael Gove.

Dans une interview, M. Gove a été interrogé sur la question de savoir s’il existe “des circonstances” dans lesquelles M. Johnson approuverait un référendum avant les élections de mai 2024.

M. Gove a répondu: “Je ne pense pas.”

Lorsqu’on lui a demandé si sa position était qu'”il n’y aurait pas de référendum avant les élections de 2024″, il a répondu : “Je ne le vois pas”.

LIRE LA SUITE: Une rangée éclate à cause des appels aux écoliers à chanter une chanson «patriotique»

Le secrétaire écossais Alister Jack a ajouté : « Ce vaste soutien, qui nous permet désormais d’envisager la reprise, montre à quel point l’Écosse tire profit de son appartenance à un Royaume-Uni fort.

“Jamais la valeur de l’Union n’a été plus importante ou plus apparente.”

Le nouveau ministre des Finances du gouvernement écossais, Tom Arthur, a également appelé à davantage de flexibilité financière dans son accord de financement avec le gouvernement britannique alors qu’il présentait le résultat budgétaire du gouvernement.

Il a déclaré que le gouvernement écossais avait rempli son obligation de présenter un budget équilibré au cours de l’exercice, avec 99% du budget de 48,5 milliards de livres sterling dépensé.

Cependant, le gouvernement écossais n’a pas dépensé 449 millions de livres sterling en 2020/21.

Le MSP de Renfrewshire South a admis : « Ce qui ne fait aucun doute, c’est que d’importants défis budgétaires nous attendent.

« Et ces défis de financement se poursuivront alors que nous ciblons nos ressources pour stimuler une reprise sûre, rapide et durable pour nos communautés, nos services publics et notre économie. »

Murdo Fraser MSP, porte-parole des conservateurs écossais de Covid Recovery, a ajouté: «À chaque tournant de la pandémie, le gouvernement britannique s’est mobilisé pour protéger les emplois et les moyens de subsistance vitaux en Écosse.

“Avec près de 15 milliards de livres sterling supplémentaires accordés au gouvernement SNP, il est impératif qu’il utilise cet argent à sa disposition pour accélérer notre reprise économique alors que les restrictions continuent de s’assouplir.

«Trop souvent pendant cette crise, les ministres du SNP ont été beaucoup trop lents à obtenir des financements pour les entreprises et les particuliers.»