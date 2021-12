Nicola Sturgeon pourrait faire face à des accusations criminelles pour l’avocat de l’enfer d’une maison de soins en Écosse | Royaume-Uni | Des nouvelles

Révélé en exclusivité par le Scottish Daily Express, au début de la pandémie de Covid, au moins 1 300 patients âgés hospitalisés ont été envoyés dans des maisons de soins sans avoir été testés pour le virus. Avec l’ancienne secrétaire à la Santé Jeane Freeman, Mme Sturgeon a déclaré que cette décision était une « erreur » et s’est excusée à l’époque. Cependant, un éminent avocat représentant des familles dont les proches sont décédés dans des maisons de soins a déclaré qu’il était « tout à fait possible » que le couple soit inculpé pour leur rôle.

L’avocat-conseil, le professeur Peter Watson, a également critiqué un échec apparent des ministres du SNP à introduire des protections appropriées contre l’infection dans les maisons de soins après l’épidémie de COVID-19, avec 3 292 décès dans les maisons de soins enregistrés entre mars et le 8 avril 2020.

S’exprimant mercredi, le professeur Watson a ajouté: « Au nom des familles qui ont perdu des êtres chers dans des maisons de soins à la suite de la pandémie de COVID-19, nous nous félicitons de l’annonce qu’il y aura une enquête dirigée par Lady Poole. »

Le professeur a déclaré: « L’aspect crucial de cette enquête est le fait que le Lord Advocate a le pouvoir de déterminer si des crimes ont été commis. »

Il a ajouté: « L’instruction de transférer les patients des hôpitaux vers les maisons de soins sans aucune évaluation des risques, test ou compréhension des conséquences sera un domaine particulièrement préoccupant pour les familles endeuillées. »

Le professeur Watson, qui a représenté les familles de 16 élèves lors du massacre de l’école primaire de Dunblane, a poursuivi : « Le Premier ministre et l’ancien secrétaire de cabinet à la santé ont précédemment admis que des erreurs avaient été commises. Il est tout à fait possible que des accusations criminelles soient portées. »

Il a déclaré: « Nous avons signalé nos préoccupations dans le passé et continuerons de faire pression sur la Couronne pour obtenir des réponses. »

Le professeur a ajouté : « C’est désormais l’occasion pour toutes les personnes touchées par les défaillances du secteur des maisons de soins, les défaillances dans le rôle et la fonction de l’Inspection des soins et dans la fourniture de services médicaux aux résidents des maisons de soins de se manifester et de participer à cette enquête. »

Cet après-midi, l’ancien secrétaire écossais à la Justice Kenny MacAskill a appelé à l’action pour que les responsables soient traduits en justice.

L’actuel politicien du parti Alba et QC, a déclaré: « Bien qu’une procédure régulière doive être suivie et une enquête complète accélérée, nous ne devons jamais perdre de vue le fait que les familles qui ont perdu des êtres chers ont besoin que justice soit rendue et que cela soit vu être terminé. »

Récemment, le Premier ministre a introduit une série de mesures et d’orientations pour les maisons de soins en Écosse.

Cela survient alors que les premières personnes atteintes d’Omicron en Écosse ont été admises dans des hôpitaux.

Le leader du SNP a déclaré que la nouvelle souche » augmentait de façon exponentielle – plus rapidement que toute variante qui l’a précédée « .

Dans une déclaration au Parlement écossais au sujet de COVID-19, Mme Sturgeon a déclaré que deux personnes connues pour être infectées par la variante ont maintenant été admises à l’hôpital.

Elle a déclaré aux MSP: « Nous nous attendons à ce qu’elle devienne la souche dominante en quelques jours. »

Concernant les visites des maisons de soins et des hôpitaux, le Premier ministre a déclaré: « Nous continuerons d’envisager des mesures de protection appropriées pour les personnes en milieu institutionnel – telles que les maisons de soins – tout en veillant à ce que les visites puissent se poursuivre. »

Elle a ajouté: « La semaine dernière, nous avons recommandé que le personnel soignant effectue quotidiennement des tests de flux latéral. »

Mme Sturgeon a également déclaré: « Nous recommandons également désormais que les visites individuelles dans les maisons de soins ne concernent pas plus de 2 ménages visitant un patient à la fois. Et nous demandons à toute personne visitant une maison de soins de faire un test avant chaque visite. »

Le Premier ministre a conclu en disant : « Pour les hôpitaux, nous recommandons que pas plus de 2 personnes visitent un patient à la fois. Et encore, nous recommandons un test de flux latéral avant chaque visite.

Jusqu’à présent, 562 cas de la variante Omicron ont été détectés en Écosse.

Au cours des dernières 24 heures, l’Écosse a enregistré 265 autres cas de variante Omicron et 22 décès liés au coronavirus.

Quelque 61 011 tests ont été effectués au total et parmi ceux qui ont rapporté des résultats, 9,1% étaient positifs.

Hier, 38 personnes étaient en soins intensifs avec un coronavirus récemment confirmé et 544 personnes étaient hospitalisées au total.

À ce jour, 4 364 802 personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin COVID-19, 3 981 180 ont reçu leur deuxième dose et 2 254 406 ont reçu une troisième dose ou un rappel.

Reportage supplémentaire par Richard Percival