Nicola Sturgeon poursuit l’« obsession » d’Indyref2 alors que les Écossais plongent dans la précarité énergétique | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon grillé sur l’indépendance par Andrew Marr

Le Premier ministre a profité de son discours d’ouverture à la conférence du parti SNP lundi pour jurer qu' »au cours de l’année prochaine », elle « engagera le processus nécessaire pour permettre un référendum avant la fin de 2023 ». Son annonce est intervenue quelques jours après qu’un nouveau rapport surprenant a révélé que des centaines de milliers d’Écossais vivent actuellement dans la précarité énergétique – et sont obligés de choisir entre se chauffer et manger. Le rapport a suscité des critiques, certains affirmant que le Premier ministre est plus préoccupé par la poursuite d’un deuxième référendum sur l’indépendance que par l’aide à des centaines de milliers d’Écossais gelés.

Liam Kerr, secrétaire du cabinet fantôme conservateur écossais pour Net Zero, Energy and Transport, a déclaré à Express.co.uk : « Alors que le SNP est préoccupé par l’indépendance, des centaines de milliers d’Écossais luttent pour chauffer leurs maisons cet hiver.

«Alors que nous passons au net zéro, le gouvernement SNP doit s’attaquer à ce scandale.

« Personne ne devrait être dans l’obligation de rationner son électricité ou d’éteindre son chauffage par peur d’une facture salée, mais avec le SNP, cela risque de se produire dans un quart des foyers.

« Au lieu d’être obsédé par le démembrement du Royaume-Uni, le SNP doit se consacrer au travail quotidien et soutenir les Écossais vulnérables en les aidant à sortir de la précarité énergétique. »

Environ un quart des ménages écossais (613 000) vivent actuellement dans la précarité énergétique, selon un nouveau rapport de l’entreprise sociale Wise Group.

Nicola Sturgeon poursuit l’« obsession » d’Indyref2 alors que les Écossais plongent dans la précarité énergétique (Image: GETTY)

Le premier ministre vise à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance d’ici 2023 (Image: GETTY)

Malgré une augmentation de 139% du nombre de personnes sollicitant un allégement de la dette, il n’y a eu qu’une augmentation de 41% de l’allégement de la dette accordé par les entreprises énergétiques, ce qui a entraîné la déconnexion de plus de personnes du réseau toute l’année, selon le rapport Lights Off to Lights On. trouvé.

Les gens choisissent de se déconnecter de leurs fournisseurs d’énergie parce qu’ils sont incapables de payer leurs factures.

Le rapport a révélé que les personnes en situation de précarité énergétique étaient involontairement devenues les plus respectueuses de l’environnement de la population en raison de leur incapacité à acheter du carburant.

Sean Duffy, directeur général de Wise Group, a déclaré : « Près d’un quart des Écossais vivent dans la précarité énergétique. En conséquence, les personnes vulnérables choisissent de couper elles-mêmes leur alimentation en énergie pour économiser de l’argent et, à mesure que les températures baissent, la décision de choisir entre manger et se chauffer devient de plus en plus dure.

« Nous avons vu de plus en plus de personnes choisir de déconnecter leur alimentation en énergie ou risquer de s’autodéconnecter pour diverses raisons.

« Ces ménages sont cachés de la description traditionnelle » endettée » du » client vulnérable » car ils ont choisi de se déconnecter.

« Derrière ces chiffres choquants se cachent de vraies histoires de personnes enveloppées dans une couette toute la journée pour se réchauffer, effrayées d’envoyer leurs enfants à l’école avec une odeur d’humidité, incapables de faire bouillir la bouilloire ou de préparer leur dîner, terrifiées par la prochaine facture d’énergie.

«Malheureusement, de nombreuses communautés de Glasgow, d’Écosse et du nord-est de l’Angleterre sont déjà à la pointe de la réduction de la consommation d’énergie, car elles n’ont tout simplement pas les moyens de se le permettre.

« Souvent, les familles en situation de précarité énergétique paient le prix de l’inefficacité énergétique dans leur maison et des prix plus élevés pour la consommation d’énergie mesurée. »

Les coûts de gros de l’énergie ont grimpé en flèche au cours de la dernière année en raison de la baisse des approvisionnements en Europe, aggravée par une année exceptionnelle qui a produit moins d’énergie éolienne que la normale, ainsi que par certains défauts techniques et pannes.

Sturgeon se prépare à la candidature à l’indépendance alors que les Écossais plongent dans la précarité énergétique (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon prévoit de lancer le processus pour indyref2 cette année (Image: GETTY)

Ces problèmes surviennent alors que les économies mondiales commencent à se remettre de la pandémie, qui a augmenté la demande et fait monter les prix encore plus haut.

Malgré l’introduction par l’OFGEM d’un plafonnement des prix de l’énergie à l’échelle du Royaume-Uni à une augmentation de 12%, beaucoup sont obligés de choisir entre se chauffer et manger.

Un retraité écossais, nommé Jim, a lutté contre la précarité énergétique tout en se remettant d’une opération à cœur ouvert et en essayant de prendre soin de sa femme souffrant de maladie chronique.

Jim, de Greenock, a déclaré : « Nous avions froid tout le temps. C’était un vrai problème pendant des siècles, et pour être honnête, la plupart du temps, vous ne savez tout simplement pas quoi faire.

«Quand ça va si mal, vous ne pouvez tout simplement pas voir d’issue. Nous ne pouvions pas nous permettre de chauffer la maison correctement, nous avions du mal avec les factures et nous ne connaissions pas les mesures d’isolation et d’efficacité à jour au-delà d’un coupe-vent près de la porte.

« Ce n’est pas comme ça que tu devrais vivre. »

Les recherches du Wise Group ont révélé une augmentation incroyable de 185% des demandes de conseils énergétiques pendant la pandémie de COVID-19.

Interrogé sur ce que le gouvernement pourrait faire pour atténuer ce problème, un porte-parole du Wise Group a déclaré à Express.co.uk : « Au cours de la pandémie, la démographie des personnes souffrant de précarité énergétique a considérablement changé, en tant que retraités et travailleurs, y compris les familles des quartiers les plus riches, déconnectent leur énergie.

«En tant que tels, le gouvernement et les fournisseurs d’énergie devraient éviter que le soutien soit fourni sur la base d’une case à cocher, mais plutôt faire correspondre les besoins avec le soutien par le biais de programmes et de partenariats de bon sens.

« Nous nous engageons à nous engager dans de nouveaux partenariats passionnants pour aider les individus à échapper définitivement à la précarité énergétique grâce à un changement de comportement, leur permettant de gérer de manière indépendante leur propre avenir énergétique. »

Le Wise Group continuera d’aider son nombre croissant de clients à renforcer leur confiance dans la gestion des besoins énergétiques, ainsi qu’à offrir des conseils sur le chauffage abordable des maisons et sur la manière d’accéder à des financements tels que le Warm Home Discount.

Le SNP a été contacté pour commentaires.