Nicola Sturgeon précise la date d’IndyRef2 : « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir » | Politique | Des nouvelles

Cependant, un militant pro-Union a décrit l’approche résolue du Premier ministre comme « une grossière insulte au peuple écossais ». Mme Sturgeon a peu caché sa détermination à forcer un soi-disant IndyRef2 depuis la réélection du SNP après les élections de Holyrood de l’année dernière.

S’adressant lundi à Scotland Tonight de STV, elle a déclaré: «J’ai l’intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre à ce référendum d’avoir lieu avant la fin de 2023.

« Et nous expliquerons exactement ce que cela signifie en termes de date d’introduction de la législation lorsque nous aurons pris les décisions détaillées à ce sujet. »

Mme Sturgeon, qui est première ministre d’Écosse depuis 2014, a ajouté: « De toute évidence, l’autorisation du référendum est importante, mais en fait, ce que je pense est beaucoup plus excitant alors que nous sortons, je l’espère, de la pandémie et certainement de la phase aiguë de la pandémie, ce sont les opportunités qui viennent avec l’indépendance de l’Écosse. »

Commentant, Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à l’Union, a déclaré: «C’est une grossière insulte pour le peuple écossais.

« La plupart des Écossais ne soutiennent pas le départ du Royaume-Uni et une majorité écrasante ne pense pas qu’il devrait y avoir un autre référendum de si tôt. »

Mme Nash a ajouté: «Les politiciens devraient se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les gens et relever les défis auxquels sont confrontés notre NHS, l’éducation et le climat, plutôt que de rouvrir un vieux débat fatigué et de rechercher une bataille juridique sur la constitution.

« Les meilleurs jours de l’Écosse nous attendent en tant que membre du Royaume-Uni, construisant notre avenir commun – sans trouver de nouvelles façons de nous diviser. »

Malgré ses proclamations sur le sujet, les espoirs de Mme Sturgeon d’obtenir un référendum dépendent de Boris Johnson en sanctionnant un conformément à l’article 30 (2) de la loi écossaise de 1998 – ce qu’il n’a donné aucune indication qu’il était prêt à faire.

S’adressant à Express.co.uk en novembre, le député européen conservateur écossais Murdo Fraser a suggéré que Mme Sturgeon subissait une pression croissante de la part des membres de la base pour tenir sa promesse.

Il explique : « C’est un premier ministre qui est obsédé par la question constitutionnelle.

«Elle a passé une grande partie de son discours à parler d’un autre référendum sur l’indépendance alors que nous savons que la priorité pour la grande majorité des Écossais est de se concentrer sur la récupération de Covid.

« Je pense avoir vu un sondage d’opinion la semaine dernière qui disait que 17% des Écossais veulent que nous organisions un autre référendum sur l’indépendance, dans les deux prochaines années, ce qui est le calendrier préféré de Nicola Sturgeon. »

M. Fraser a ajouté: «Elle est sous la pression de son adhésion à son parti pour assurer l’indépendance, bien sûr.

«Elle s’est présentée aux élections en mai en affirmant que le SNP obtiendrait une majorité globale et que ce serait un mandat pour un autre référendum.

« Et il y a un précédent pour cela parce que c’est ce qu’Alex Salmond a fait en 2011.

« Elle n’a pas réussi à atteindre ce qu’il a obtenu en obtenant une majorité globale. »

L’Écosse avait déjà voté sur la question de l’indépendance lors d’un référendum organisé en 2014.

À cette occasion, les Écossais ont voté pour rester au Royaume-Uni de 55,3 % à 44,7 %.