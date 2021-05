Nicola Sturgeon présente une nouvelle approche dans la lutte contre le COVID après avoir abandonné le plan «d’élimination» | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon exhorte les Écossais à se faire vacciner contre le coronavirus

Le Premier ministre écossais a déclaré aujourd’hui qu’il y avait de plus en plus de preuves que les vaccins COVID-19 étaient très efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort. Mme Sturgeon a déclaré que ces preuves, ainsi que le succès du programme de vaccination en Écosse, signifiaient que le gouvernement avait commencé à cesser de se concentrer largement sur le traitement du nombre de cas de COVID-19.

S’exprimant lors de son briefing sur les coronavirus aujourd’hui, Mme Sturgeon a déclaré que les responsables de la santé publique n’auraient pas à réagir «de manière aussi agressive» aux futures épidémies.

Le Premier ministre écossais a souligné la nécessité constante «d’éliminer» le coronavirus en forçant le faible nombre de cas de COVID-19 à leurs taux les plus bas possibles.

S’exprimant aujourd’hui, elle a ajouté: «Jusqu’à présent, nous avons cherché à répondre le plus rapidement possible à l’augmentation du nombre de cas.

«Nous savons que l’augmentation du nombre de cas conduit, presque comme la nuit suit le jour, à une augmentation significative des admissions à l’hôpital et aux soins intensifs, et malheureusement à une augmentation du nombre de décès.

«Mais de plus en plus, nous surveillons si et dans quelle mesure la vaccination peut rompre ce lien entre l’augmentation du nombre de cas et l’augmentation significative des cas de maladies graves et de décès.

L'Écosse a enregistré une augmentation des cas mais pas des décès dus au COVID-19

Les verrouillages régionaux seront progressivement supprimés dans le cadre des plans du gouvernement écossais

«Si cela s’avère être le cas, comme nous l’espérons, nous espérons que notre réponse à ce virus pourra également évoluer de plus en plus.»

Au lieu de s’appuyer sur des restrictions sévères récemment imposées aux régions écossaises telles que Glasgow, qui se trouve actuellement au niveau trois du système d’alerte COVID-19 d’Écosse, le gouvernement écossais s’appuiera davantage sur «des interventions de santé publique améliorées».

Le conseil municipal de Glasgow est la seule région d’autorité locale à rester au niveau 3 des restrictions – interdisant à différents ménages de se mélanger à la maison et signifiant que les lieux d’accueil ne peuvent pas vendre d’alcool à l’intérieur.

Mme Sturgeon a déclaré qu’il y avait des signes d’un “optimisme prudent” concernant l’épidémie de COVID-19 à Glasgow.

Elle a ajouté: «À Glasgow, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas a augmenté depuis vendredi: de 112 nouveaux cas pour 100 000 à 137.

Nicola Sturgeon a décrit le changement de stratégie aujourd'hui

“Cependant, il est important de reconnaître que les efforts de santé publique en cours à Glasgow prendront du temps à se concrétiser, étant donné l’ampleur et la complexité de la ville, il est donc important que nous ne perdions pas courage.”

Elle a déclaré qu’il y avait également des signes positifs dans l’East Renfrewshire, qui est resté au niveau deux vendredi malgré un taux de cas moyen sur sept jours plus élevé que celui de Glasgow.

Les cas en Ecosse dans son ensemble augmentent avec un nombre doublé au cours des 16 derniers jours, a-t-elle déclaré, mais à partir d’un “niveau très bas”, les décès restant bas.

Les dernières données de mardi montrent que deux décès de patients atteints de coronavirus et 318 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Cela signifie que le nombre de morts selon cette mesure quotidienne, de personnes qui ont été testées pour la première fois positives pour le virus au cours des 28 jours précédents, est de 7666.

Anas Sarwar a exhorté Nicola Sturgeon à appeler l'armée à propos des mesures de verrouillage de Glasgow

Une décision sur toute modification des niveaux de restrictions sera prise vendredi.

Mme Sturgeon a déclaré que l’Écosse avait atteint le “jalon fantastique” d’avoir administré plus de cinq millions de doses de vaccins Covid-19, avec 3 138 366 premières doses et 1 881 214 secondes doses.

Sandesh Gulhane MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour la santé, a déclaré: «Il est bienvenu que Nicola Sturgeon reconnaisse que le succès incroyable du déploiement de la vaccination au Royaume-Uni nous a donné une arme clé dans la lutte contre le virus.

«Les vaccins ont déjà prouvé qu’ils réduisent les hospitalisations et les admissions en soins intensifs.

«Cela peut, espérons-le, signifier que nous continuerons à alléger les restrictions en toute sécurité, même si le virus est toujours autour de nous, et que nous pourrons accueillir plus de visiteurs dans le pays.

Nicola Sturgeon appelle la variante indienne " avril 02 "

«Ce sera la musique aux oreilles des entreprises qui peuvent difficilement se permettre de se voir imposer des restrictions plus strictes après avoir énormément souffert au cours de l’année écoulée.»

Pendant ce temps, le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar a déclaré que le gouvernement écossais devait envisager d’appeler l’armée britannique pour l’aider dans les efforts visant à lutter contre les points chauds de Covid-19 à Glasgow.

M. Sarwar a déclaré que les ministres ne devraient “pas avoir peur” d’appeler les forces armées pour aider dans la ville.

Il a également demandé que des tests de masse soient effectués dans les zones les plus touchées, avec des cliniques de vaccination pop-up également suggérées, afin que ceux qui vivent ou travaillent dans les hotspots puissent avoir des problèmes sans avoir à prendre rendez-vous.

Donald MacLeod MBE, organisateur du Glasgow Licensing Forum et propriétaire des boîtes de nuit Garage et Cathouse, a déclaré que le gouvernement écossais avait «échoué» à fournir une carte d’itinéraire en dehors des restrictions jusqu’à présent.

M. MacLeod a déclaré que le gouvernement écossais devrait fixer une date indicative pour la réouverture de son secteur, mais a affirmé que la question la plus importante était l’engagement entre les fonctionnaires et l’industrie.