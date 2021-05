Nicola Sturgeon rebaptise la variété indienne «April 02» – puis dit «variante Kent» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre Nicola Sturgeon a tenu un point de presse vendredi après-midi pour expliquer les progrès de l’Écosse contre le coronavirus. Cependant, les auditeurs ont été laissés perplexes lorsque Mme Sturgeon a annoncé qu’elle n’utiliserait plus le terme «variante indienne» et dirait plutôt variante du 02 avril. Cela a causé plus de confusion car le premier ministre a continué à dire la variante de Kent quelques instants plus tard.

Les auditeurs se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur surprise et leur perplexité face au choix du premier ministre de changer de langue.

Mme Sturgeon a déclaré: «Bien que le programme de vaccination se déroule bien, il se déroule exceptionnellement bien, je tiens à souligner ce point.

«Nous devrions toujours être très optimistes quant à la bonne marche du programme de vaccination.

«Mais à ce stade, et c’est quelque chose dont nous devons nous souvenir, moins de la moitié de la population adulte a reçu les deux doses de vaccin.

«Il y a encore de nombreux jeunes qui n’ont pas encore reçu leur première dose du vaccin.

«Alors que nous étendons encore la couverture vaccinale et que nous le faisons aussi vite que les approvisionnements le permettent, il est toujours très important d’être prudent.

“Cela est particulièrement vrai à la lumière de l’impact de la soi-disant variante indienne du virus à partir de maintenant, je vais l’appeler la variante du 02 avril.”

Elle a poursuivi: «En plusieurs semaines, cette variante est devenue très établie au Royaume-Uni, y compris ici en Écosse.

“Nous avons des raisons de croire qu’il pourrait être plus transmissible que la variante Kent qui s’est répandue si rapidement, vous vous en souviendrez, pendant la période hivernale.”

Plus à venir…