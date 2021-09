Nicola Sturgeon ridiculisé alors que le chef du SNP exige la coopération « Une hypocrisie stupéfiante » | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a déclaré aux membres du SNP que “la démocratie doit – et prévaudra -” pour permettre un autre vote sur l’indépendance de l’Écosse. Le Premier ministre a demandé au gouvernement britannique d’accepter un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse « dans un esprit de coopération ». Mais ses propos ont fait l’objet de critiques importantes en ligne.

Le chef du SNP a appelé à un autre référendum d’ici la fin de 2023 lorsque la pandémie de coronavirus sera terminée, bien que le gouvernement britannique reste opposé à un autre vote.

Mme Sturgeon a déclaré à la conférence : « Mon approche du gouvernement et de la politique sera, dans la mesure du possible, la coopération et non la confrontation.

“L’expérience de la pandémie et les défis auxquels nous sommes confrontés en conséquence renforcent mon opinion selon laquelle il s’agit de la bonne approche.

“C’est donc dans cet esprit de coopération que j’espère que les gouvernements écossais et britannique pourront parvenir à un accord – comme nous l’avons fait en 2014 – pour permettre aux souhaits démocratiques du peuple écossais d’être entendus et respectés.

“Mais c’est clair : la démocratie doit – et prévaudra -“.

Elle a ajouté : « Le Royaume-Uni est après tout une union volontaire de nations.

“Jusqu’à récemment, personne ne contestait sérieusement le droit du peuple écossais de choisir s’il souhaitait ou non devenir indépendant.

“Franchement, ce n’est pas à un gouvernement de Westminster qui ne compte que six députés en Écosse de décider de notre avenir sans le consentement des gens qui vivent ici.

“En tant que pays indépendant, la coopération entre l’Écosse et nos amis du reste du Royaume-Uni se poursuivra, mais ce sera sur une meilleure base: l’Écosse sera un partenaire égal.”

Un utilisateur de Twitter a accusé Mme Sturgeon d'”hypocrisie stupéfiante”.

Un autre a ajouté : “Rires, qu’en est-il de la démocratie des premiers électeurs du référendum et des électeurs du Brexit ? De toute évidence, Sturgeon est un hypocrite.”

Une troisième personne a écrit : « Personne ne reprochera jamais à Sturgeon et à ses collègues de bureau d’avoir rejeté de manière flagrante la démocratie de 2014 ?

Plus à venir…