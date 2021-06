Nicola Sturgeon s’apprête à affronter Boris Johnson DEMAIN alors que les dirigeants s’affrontent sur le verrouillage | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre écossais a pris cette semaine la décision cruciale de suspendre l’assouplissement des mesures pour des millions d’Ecossais. La majeure partie du pays devait passer au niveau un dans le système à cinq niveaux à partir de la semaine prochaine, mais Mme Sturgeon a déclaré que 13 zones du conseil resteraient au niveau deux. Cette décision a été prise car le nombre de cas de Covid dans ces régions reste élevé et les vaccins sont toujours en cours de déploiement.

La réunion en ligne de jeudi réunira le Premier ministre, Mme Sturgeon, le Premier ministre gallois Mark Drakeford et la Première ministre d’Irlande du Nord Arlene Foster et la Première ministre adjointe Michelle O’Neill.

M. Johnson est confronté à un dilemme en Angleterre alors qu’il joue avec la possibilité de repousser la date du 21 juin pour assouplir davantage les restrictions de verrouillage.

Plusieurs scientifiques ont conseillé aux ministres de retenir le feu en raison du nombre croissant de cas de la variante indienne de Covid.

Le Premier ministre et son cabinet prendront une décision finale le 14 juin.

Downing Street a confirmé que M. Johnson rencontrerait jeudi les dirigeants des administrations décentralisées.

Le sommet était initialement prévu la semaine dernière, mais Mme Sturgeon et M. Drakeford ont déclaré qu’ils n’avaient pas suffisamment d’informations pour y participer.

M. Johnson a personnellement écrit au Premier ministre écossais quelques jours seulement après les élections de Holyrood début mai, qui ont vu le SNP perdre un siège de la majorité globale.

Alors que Mme Sturgeon insiste sur le fait qu’elle a reçu un mandat des électeurs pour faire avancer un deuxième référendum sur l’indépendance, le numéro 10 a repoussé.

Il a ajouté: “En travaillant ensemble et en partageant des expériences, chacun peut apprendre de l’autre et offrir de meilleurs résultats aux familles à travers le Royaume-Uni.

« Tout au long de la pandémie, le gouvernement britannique et les administrations décentralisées ont travaillé en étroite collaboration, aux niveaux officiel et ministériel, avec des dizaines de réunions chaque mois.

“Cela a été illustré dans le déploiement de vaccins de premier plan au Royaume-Uni.”

M. Johnson dira aux dirigeants des administrations décentralisées qu’il espère que “ce travail conjoint étroit et cet esprit de coopération se poursuivront dans les mois et les années à venir, alors que nous entamons le processus de construction d’une reprise durable”.

Cependant, le chef du SNP a clairement indiqué qu’aucune réunion ne pouvait être utilisée comme un coup de pub pour l’unité.

La semaine dernière, elle et M. Drakeford ont co-écrit une lettre au Premier ministre disant qu’il n’y avait pas d’ordre du jour clair et que le résultat de la réunion n’était pas clair.

Après l’annulation de la réunion par la paire, le n ° 10 a clairement rejeté la faute sur leurs épaules.

Un porte-parole a déclaré qu’il était “décevant” que les ministres de Holyrood aient besoin de plus de temps pour se préparer.

Un porte-parole de Mme Sturgeon a riposté, affirmant que le rassemblement virtuel aurait pu avoir lieu si Downing Street avait été “préparé à distance”.

Pendant ce temps, le Parlement écossais a soutenu mercredi une motion du gouvernement appelant à ce que les efforts de récupération du coronavirus soient une « entreprise nationale ».

La motion, présentée par la secrétaire aux Finances et à l’Économie, Kate Forbes, a exhorté les MSP à convenir que la reprise économique après la pandémie devrait être “soutenue par l’action collective des secteurs public, privé et tiers, et appelle à une collaboration entre les partis”.

Il a été adopté par 111 voix contre sept.