Nicola Sturgeon sauvage pour le discours de conférence du SNP sur le Brexit | Politique | Nouvelles

Des archéologues découvrent un site d’exécution en Grèce antique Pythagore était un mathématicien et philosophe grec influent, surtout connu pour la théorie à laquelle il a donné son nom. Cependant, on sait très peu de choses sur sa vie. On pense qu’il est né sur l’île grecque de Samos vers 580 avant JC, voyageant beaucoup […] More