Nicola Sturgeon sauvagement après le retrait de Shell d’un champ pétrolifère controversé | Politique | Nouvelles

Le géant pétrolier Shell a radicalement décidé de se retirer du projet de champ pétrolier de Cambo, affirmant que les arguments économiques en faveur d’une implication n’étaient plus assez solides. Des conservateurs écossais furieux ont dénoncé les changements, critiquant un ministre du gouvernement écossais pour « avoir applaudi les pertes d’emplois ».

Mme Sturgeon, première ministre écossaise, a également été accusée d’avoir contribué à la décision de Shell après avoir annoncé qu’elle ne soutiendrait plus Cambo ou d’autres nouveaux champs pétroliers.

Le développement de la mer du Nord à 75 milles des côtes écossaises, d’une valeur de 1,9 milliard de livres sterling, a été mis en doute après la controverse.

Shell détenait auparavant une participation de 30 pour cent dans Cambo, mais a affirmé que les arguments économiques en faveur d’une implication n’étaient plus assez solides.

Le géant pétrolier a également mis en garde contre le potentiel de retards du projet.

Les partisans du projet ont fait valoir qu’il créerait 1 000 emplois – avec des milliers d’autres dans la chaîne d’approvisionnement.

Il a également été affirmé que Cambo fournirait suffisamment de gaz pour alimenter 1,5 million de foyers pendant un an et produira jusqu’à 170 milliards de barils de pétrole sur 25 ans – suffisamment pour alimenter le Royaume-Uni pendant quatre mois.

Cependant, il a été critiqué par des militants écologistes qui disent qu’il contribuera à la crise climatique.

Le ministre des Bâtiments zéro carbone, Patrick Harvie, le MSP vert de Glasgow, a qualifié la décision de Shell de « bonne nouvelle » et de « nécessaire ».

Pendant ce temps, le directeur général d’Aberdeen et de la Chambre de commerce de Grampian, Russell Borthwick, a ajouté que l’industrie pétrolière et gazière ne devrait pas être « vilipendée comme les méchants », déclarant : « Nous devons arrêter certaines des réactions instinctives que nous sommes audience ».

Il a déclaré: « Le projet de Cambo qui ne va pas de l’avant mettrait en danger des emplois écossais, un risque pour notre approvisionnement énergétique et un risque pour notre capacité à atteindre les objectifs nets zéro.

« Importer de l’énergie de l’étranger coûterait plus cher au public et ferait plus de mal à la planète que d’utiliser l’énergie à notre porte.

« Il est honteux d’entendre un ministre du gouvernement écossais applaudir les pertes d’emplois potentielles dans le nord-est de l’Écosse, ce qui nuirait en fait à notre capacité à atteindre les objectifs nets zéro.

« Patrick Harvie qualifie à tort les partisans de l’industrie pétrolière et gazière écossaise de « droite dure », ce qui est insultant pour les dizaines de milliers de travailleurs de notre secteur de la mer du Nord.

« Nicola Sturgeon doit rapidement éloigner son gouvernement de ces propos.

« Son opposition aux futurs projets pétroliers et gaziers semble déjà décourager les investissements.

« Cela n’aidera pas si elle laisse les ministres du gouvernement s’en prendre à tous ceux qui travaillent dans le pétrole et le gaz. »

Cambo dispose actuellement d’une licence mais attend le feu vert de la Oil and Gas Authority du gouvernement.

Mais Mme Sturgeon a déclaré le mois dernier que le projet ne devrait pas obtenir le feu vert.