Nicola Sturgeon se fait arracher le tapis alors que le conseiller de OWN met en garde contre l’indépendance | Politique | Nouvelles

Le professeur Mark Blyth, membre du conseil consultatif économique du premier ministre, a versé de l’eau froide sur les espoirs d’indépendance écossaise de Mme Sturgeon. Il a suggéré que « décrocher » plus de trois siècles d’intégration économique entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni « ferait beaucoup de mal ».

S’exprimant avant sa nomination au conseil consultatif en juillet, le professeur Blyth a admis que l’indépendance de l’Écosse pourrait être “le Brexit fois 10”.

Il a déclaré que l’adoption d’une devise et d’une politique économique différentes du reste du Royaume-Uni entraînerait des “coûts importants à court et moyen terme”.

En particulier, il a déclaré que cela signifierait ériger des barrières commerciales avec le marché anglais, qui est la destination de 60% des exportations écossaises.

Le professeur Blyth, un universitaire d’origine écossaise basé aux États-Unis, a déclaré que les optimistes diraient “à quel point cela pourrait-il être difficile” avec un pays de seulement quatre millions d’habitants “et nous avons beaucoup de ressources”.

Dans l’interview avec la Foreign Press Association, le professeur Blyth a ajouté que les arguments que l’Écosse avait besoin de quitter le Royaume-Uni en raison du Brexit ne tiennent pas la route.

Il a déclaré au point de vente: «Si votre argument est que nous devons le faire à cause du Brexit, alors l’Écosse séparée de l’Angleterre est le plus grand Brexit de l’histoire.

« La dernière fois que l’Écosse était totalement indépendante économiquement, le mot capitalisme n’avait pas été prononcé.

“Ce [the Union] est ensemble depuis plus de 300 ans.

“Donc, si séparer 30 ans d’intégration économique avec l’Europe va faire mal, 300 ans vont faire beaucoup de mal.”

LIRE LA SUITE: Le complot de Sturgeon visant à utiliser le discours du Queens pour forcer un deuxième vote pour l’indépendance

Le professeur Blyth a également déclaré au point de vente que l’Écosse pourrait opter pour une «indépendance en laiton» où «rien ne change vraiment» et où l’Écosse garde la livre.

L’alternative est la divergence réglementaire avec une devise et une politique économique différentes, ce qu’il a ajouté : « Il n’y a aucun moyen de contourner cela.

“Nous le savons parce que c’est le Brexit fois 10.”

Le professeur Blyth a également suggéré qu’une Écosse indépendante pourrait avoir besoin de conserver la dissuasion nucléaire britannique Trident sur la Clyde pour entrer dans l’UE.

A NE PAS MANQUER

Cela survient alors que Mme Sturgeon a blâmé le Brexit pour une baisse du nombre de conducteurs de poids lourds, qui a à son tour été blâmé pour les pénuries dans les supermarchés.

S’exprimant à Holyrood, elle a déclaré que l’Écosse devait faire face à la “catastrophe” du Brexit qui, selon elle, a provoqué des pénuries de main-d’œuvre dans tout le pays, laissant les magasins à court de fournitures.

Elle a déclaré aux MSP que les pénuries de main-d’œuvre à travers le Royaume-Uni étaient un “résultat direct et honteux de la catastrophe du Brexit”, car on pouvait entendre des politiciens applaudir en arrière-plan.

Elle a poursuivi: “Nous devons défendre notre Parlement contre les prises de pouvoir du gouvernement britannique qui sapent les principes mêmes sur lesquels il est fondé.

“Et ce faisant, reconnaissez que le meilleur moyen non seulement de protéger ce parlement de Westminster, mais également de le doter des pleins pouvoirs dont il a besoin pour construire un pays plus juste et plus prospère.”

La première ministre devrait également relancer sa campagne pour l’indépendance de l’Écosse lors de la conférence du SNP qui débute cette semaine.

Les membres du SNP débattront des propositions pour une nouvelle commission qui, selon eux, montrerait comment une frontière avec l’Angleterre pourrait « favorablement profiter » à une Écosse indépendante.

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré au Times : « L’Écosse a été arrachée de l’UE contre notre volonté démocratique, causant un préjudice massif à notre économie et à notre société.

« Le Brexit inflige d’énormes pénuries de main-d’œuvre, entraînant des étagères vides dans nos magasins.

“L’indépendance nous donnera la chance de rejoindre un marché environ sept fois plus grand que le Royaume-Uni, tout en nous donnant les pouvoirs de construire un pays plus prospère et plus juste, au lieu d’avoir des politiques indésirables comme le Brexit qui nous sont imposées par Boris Johnson.”