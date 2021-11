Nicola Sturgeon secoué dans l’enquête sur l’indépendance d’Andrew Marr « Je ne connais pas la réponse » | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a déclaré avant les élections écossaises de mai qu’elle souhaitait qu’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse se tienne avant la fin de cette législature en 2026. Le Premier ministre a toutefois maintenu son objectif de lutter contre la pandémie de coronavirus avant de lancer une nouvelle campagne sur l’Écosse quittant le Royaume-Uni. Andrew Marr a demandé à Mme Sturgeon si elle devrait maintenant mettre ses plans de côté en raison de préoccupations concernant la nouvelle variante Omicron de COVID-19 qui a forcé le gouvernement britannique à émettre de nouvelles restrictions pour l’Angleterre.

M. Marr a déclaré: « Vous avez dit que dès que cette période de crise épidémique sera terminée, vous vous tournerez à nouveau vers la question de l’indépendance.

« Par conséquent, l’arrivée de la nouvelle variante retarde-t-elle encore les choses? »

Mme Sturgeon a répondu: « Je ne connais pas la réponse à cette question pour le moment.

« Ce que je sais, et je l’ai toujours dit, j’ai été élu il y a sept mois lors d’une campagne électorale où je l’ai dit très clairement.

« Aussi longtemps que nécessaire, diriger et diriger l’Écosse à travers cette pandémie est mon objectif et ma priorité.

« J’ai fait une déclaration au Parlement où j’avais bon espoir que nous commencions à passer le cap.

« De toute évidence, quelques jours plus tard, la situation semble potentiellement très différente avec l’arrivée de cette nouvelle variante. »

Mais le présentateur de la BBC est intervenu en disant: « Vous ne pouvez pas encore dire à votre parti quand vous allez organiser ce référendum. »

Le Premier ministre écossais a déclaré : « Je pense que si je me levais devant mon parti et leur disais que moi, seul au monde, je pouvais voir quand cette pandémie de Covid allait se terminer, alors les gens me regarderaient un peu de travers. «

