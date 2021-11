Nicola Sturgeon s’est moqué de l’engagement climatique de 1 million de livres sterling à la Cop26 – « Est-ce une blague? » | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a fait cette annonce lundi lors d’une réunion dans la zone verte de la Cop26, faisant écho à des dirigeants tels que Boris Johnson qui ont engagé de l’argent pour lutter contre le changement climatique. Cependant, Mme Sturgeon a été embrochée par la petite offre du gouvernement écossais, certains décrivant avec moquerie l’offre comme « si généreuse ».

S’exprimant lors de la réunion de l’Assemblée des citoyens du monde lundi, Mme Sturgeon a déclaré que 1 million de livres sterling proviendrait du Fonds pour la justice climatique de 6 millions de livres sterling par an du gouvernement écossais.

Elle a déclaré: «Grâce à notre travail sur la justice climatique, l’Écosse continue de soutenir fièrement les nations qui – bien qu’elles aient fait le moins pour causer le changement climatique – souffrent déjà de son impact.

« Nous n’avons pas les ressources des autres gouvernements occidentaux, mais nous pouvons montrer l’exemple.

« Et je suis donc heureux d’annoncer que non seulement nous doublons notre fonds pour la justice climatique à 24 millions de livres sterling, mais nous concluons également un partenariat avec le Climate Justice Resilience Fund pour soutenir les communautés et faire face aux pertes et dommages, soutenus par ce Investissement de 1 million de livres sterling.

« J’espère que cela galvanisera d’autres organisations pour soutenir le partenariat – et montrera aux dirigeants mondiaux que là où les petites nations mènent, ils peuvent suivre, en prenant des engagements tout aussi ambitieux lors de la Cop26. »

Julia Hartley-Brewer de TalkRADIO a embroché la contribution du gouvernement de Mme Sturgeon.

Elle a déclaré sur Twitter: «Ooh, un million de livres sterling à partager avec le reste du monde. Wow, tellement généreux, Nicola.

Tom Harwood de GB News a également demandé si l’offre du premier ministre était « une blague ».

Il a noté: « C’est près de 6 579 £ par pays en développement. »

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont contesté l’engagement.

Craig Hoy, Tory MSP pour le sud de l’Écosse, a déclaré sur Twitter : « Cela ne vaut guère l’effort du communiqué de presse, j’ai peur du Premier ministre. »

Fraser Nelson, du Spectator, a déclaré à ce sujet : « L’aide étrangère est dépensée au niveau du Royaume-Uni, nos paiements collectifs étant parmi les plus élevés au monde.

« L’argent que gère Sturgeon est destiné à des problèmes nationaux, comme Glasgow qui a le pire problème de mortalité due à la drogue dans le monde développé. »

Lors de la Cop26, M. Johnson a déclaré que le monde était à « une minute avant minuit », face à une catastrophe s’il n’agissait pas contre le changement climatique.

Il a averti que « la colère et l’impatience » de la population mondiale seraient « incontrôlables » si les dirigeants ne « devenaient pas réels » au cours des deux prochaines semaines au sujet des dangers auxquels ils étaient confrontés.

Le Premier ministre a ajouté : « L’horloge tourne au rythme effréné de centaines de milliards de pistons, de turbines, de fours et de moteurs avec lesquels nous pompons du carbone dans l’air de plus en plus vite… piqué la Terre dans une couverture invisible et suffocante. de CO2, élevant la température de la planète avec une vitesse et une brusquerie entièrement artificielles. »

M. Johnson a déclaré qu’une augmentation de 2 °C des températures mondiales verrait les cultures se faner et les criquets pullulent, tandis qu’à 3 °C, les sécheresses seraient multipliées par cinq, les incendies de forêt et les cyclones étant plus fréquents.

Chez 4C « nous disons au revoir à des villes entières – Miami, Alexandrie, Shanghai – toutes perdues sous les vagues ».

Le Premier ministre a également annoncé que le Royaume-Uni doublerait ses investissements verts financés par l’aide à plus de 3 milliards de livres sterling sur cinq ans, avec de nouvelles garanties pour soutenir des projets d’infrastructure propre.

Les Verts écossais ont cependant accusé le Royaume-Uni de ne pas respecter ses engagements envers les pays du Sud.

Maggie Chapman MSP, porte-parole des Verts écossais pour le développement international, a déclaré : « Il est assez remarquable qu’après avoir réduit ses dépenses d’aide internationale, le gouvernement de Boris Johnson veuille maintenant créditer la façon dont ce budget est dépensé.

« À un moment où les impacts de la crise climatique se font sentir le plus profondément dans le sud de la planète, l’échec du Royaume-Uni à respecter ses engagements en matière d’aide est épouvantable et aucune quantité de greenwashing des conservateurs ne peut masquer cela. »