Nicola Sturgeon sous pression alors que ses rivaux condamnent le «pot-de-vin» électoral «désespéré» de 60 millions de livres | Politique | Nouvelles

Indyref2: Ballantyne dit qu’il y a un « énorme écart » dans les arguments

Le mois dernier, la Première ministre a été critiquée pour sa promesse de fournir à chaque enfant en Écosse un ordinateur portable ou une tablette – et sa dernière proposition a suscité une réaction similaire. Mme Sturgeon a présenté ce week-end un certain nombre de politiques qui, selon elle, visaient à alléger la pression sur les familles écossaises en raison de la pandémie – mais les rivaux politiques étaient loin d’être convaincus.

Michelle Ballantyne, la dirigeante de Reform UK Scotland, a déclaré à Express.co.uk: «Annoncer des cadeaux pour attirer les électeurs alors que vous êtes au gouvernement depuis 14 ans relève d’un désespoir minable.

«Mme Sturgeon ne peut pas compenser la façon dont elle a laissé tomber nos enfants en les soudoyant avec des ordinateurs portables et des parcs de jeux.»

Elle a ajouté: «Mme Sturgeon a dispensé des normes d’éducation en baisse, des problèmes de santé mentale croissants, des décès dévastateurs liés à la drogue et à l’alcool et une Écosse divisée qu’elle a l’intention de déchirer à nouveau, quel que soit l’impact sur les plus vulnérables.

«Ses cadeaux manifestes utilisant des budgets inexpliqués ne sont qu’un autre exemple de son mépris pour l’intelligence de l’électeur.»

Pendant ce temps, le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré: « Nicola Sturgeon achète sans vergogne des électeurs pour masquer le record épouvantable du SNP depuis 14 ans et pour détourner l’attention de son obsession imprudente d’organiser un référendum sur l’indépendance alors que nous devons nous concentrer uniquement sur le rétablissement et la reconstruction. »

Le travail n’était pas moins critique, avec la porte-parole du travail écossais pour les communautés, le gouvernement local et le logement Pauline McNeill disant: «Ceci est juste un autre exemple du SNP essayant de transformer un échec de leur gouvernement en engagement électoral.

«Sous le gouvernement du SNP, le financement du conseil a été réduit à l’os et nos autorités locales ont dû lutter pour fournir des services cruciaux – ou améliorer les installations de jeux pour enfants.

«Les conseils sont au cœur de nos communautés, mais ils ne peuvent pas faire leur travail avec une main attachée dans le dos.

Mme McNeill a ajouté: «Après 14 ans au gouvernement et sept ans de Nicola Sturgeon en tant que Premier ministre, il est insultant le public que le SNP tente de faire de cet échec une vertu.

«C’est pourquoi le Scottish Labour s’engage à faire en sorte que nos conseils disposent des ressources nécessaires pour aider notre pays à se redresser et à reconstruire notre économie de manière responsable et durable.»

S’exprimant hier, Mme Sturgeon a déclaré: «Nous avons déjà veillé à ce que chaque enfant P1 à P3 ait accès toute l’année à des repas scolaires gratuits – et s’il est réélu, nous fournirons gratuitement des petits-déjeuners et des déjeuners scolaires à chaque élève du primaire en Écosse. , toute l’année.

«Pour éliminer les obstacles à l’apprentissage et donner à chaque enfant une chance équitable, nous fournirons à chaque élève son propre ordinateur portable ou appareil et une connexion Internet gratuite.

«Et soutenus par un fonds de 60 millions de livres, nous mettrons en place un plan pour renouveler chaque parc de jeux en Écosse, afin que tous les enfants aient accès à un endroit pour jouer dans leur propre communauté.

Elle a ajouté: «Après une année au cours de laquelle de nombreux enfants n’ont pas eu accès à un jardin, cet investissement n’a jamais été aussi important.

«L’année dernière a été incroyablement difficile pour les enfants et les jeunes à travers l’Écosse, et en donnant les deux voix au SNP lors de cette élection, les gens éliront un gouvernement du SNP plus déterminé que jamais à faire de l’Écosse le meilleur endroit au monde pour se développer. vers le haut – et de mettre les outils de notre rétablissement entre les mains de l’Écosse. «

Mme Sturgeon est sous pression avant les élections du 6 mai après qu’un comité de députés a conclu par cinq voix contre quatre qu’elle avait induit en erreur leur enquête sur le traitement des allégations de harcèlement sexuel contre Alex Salmond, qui l’a précédée en tant que premier ministre écossais.

En outre, M. Salmond a lancé le parti indépendantiste Alba, qui a entraîné la défection de deux députés du SNP à Westminster.

Environ 260 millions de livres sterling seront dépensés pour acheter des ordinateurs portables et des tablettes pour 792 000 élèves écossais pendant la durée du prochain parlement.

Le journaliste écossais Iain Martin, chroniqueur du Times et rédacteur en chef du site Web Reaction, faisait partie de ceux qui étaient sceptiques quant au moment choisi.

Il a tweeté: « Cela semble étrange de ne pas l’avoir fait au plus fort de la pandémie, quand cela aurait pu être le plus utile et que le gouvernement écossais était inondé de soutien de Westminster, plutôt que de le mettre en réserve pour un pot-de-vin électoral? »

Express.co.uk a contacté le SNP pour offrir à Mme Sturgeon la possibilité de répondre.