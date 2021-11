Nicola Sturgeon subit une pression croissante pour abandonner la politique détestée du SNP – les électeurs activent FM | Politique | Nouvelles

Un sondage Panelbase pour le Times a montré que près des deux cinquièmes des personnes interrogées soutenaient la construction de nouvelles centrales nucléaires en Écosse. Cette réponse positive à la production d’énergie nucléaire intervient après la tenue de la COP26 à Glasgow. Le sondage a révélé que 32 pour cent s’opposaient à l’expansion de la production d’énergie nucléaire, juste suivi par 31 pour cent des répondants qui étaient indécis.

Lorsque la question a été posée de savoir si une augmentation des sources d’énergie nucléaire était nécessaire pour remplacer les sources actuelles de combustibles fossiles, 57 % ont convenu que cela serait certainement ou probablement nécessaire.

À la même question, un peu plus d’un quart ont répondu que ce n’était probablement pas, ou certainement pas, nécessaire, avec 17 % d’indécis.

L’Écosse abrite actuellement deux centrales nucléaires, toutes deux exploitées par EDF energy.

Hunterston B, qui est opérationnel depuis 1976 et produit de l’électricité à partir de North Ayrshire, devrait fermer ses portes en 2022.

La centrale nucléaire de Torness à East Lothian fermera à la fin de la décennie.

Le gouvernement écossais a longtemps maintenu son opposition aux nouveaux projets nucléaires au nord de la frontière anglaise, et il relève du pouvoir dévolu d’arrêter toute nouvelle construction de centrales nucléaires en Écosse.

Liam Kerr MSP, porte-parole de Net Zero and Energy pour les conservateurs écossais, a déclaré : « Tout le monde reconnaît la nécessité de passer au net zéro, mais cela doit être fait de manière raisonnable.

« C’est pourquoi nous devons examiner une gamme de sources d’énergie pour répondre à nos besoins futurs, plutôt que d’exclure quoi que ce soit comme l’a fait le SNP en ce qui concerne l’énergie nucléaire. »

Cela survient quelques semaines après que le syndicat GMB a appelé le gouvernement écossais à repenser sa politique d’abandon des centrales nucléaires.

Ils ont comparé l’avenir de l’Écosse à celui de l’Allemagne, où la dépendance à l’énergie au charbon a augmenté après la mise hors service des centrales nucléaires.

Le représentant principal de GMB, Keir Greenaway, a déclaré dans un communiqué de presse sur le site Web du syndicat : « L’Écosse est la nation la plus dépendante de l’énergie nucléaire au Royaume-Uni – elle nous fournit la charge de base électrique fiable et à haut rendement nécessaire pour compléter l’intermittence des énergies renouvelables.

« Franchement, il n’y aura pas de net-zéro sans nouveau nucléaire. Les éliminations progressives ne fonctionneront pas – il suffit de regarder l’Allemagne, où le démantèlement nucléaire a conduit à une augmentation rapide de la production au charbon. »

Il a ajouté à propos des centrales nucléaires actuelles en Écosse : « Nous devons créer la prochaine génération d’emplois à faible émission de carbone, et les politiques qui conduisent à des licenciements sans transition ne seront pas oubliées dans les communautés énergétiques comme North Ayrshire et East Lothian. »

Il a exhorté : « Tirons les leçons d’une décennie de promesses non tenues sur la création d’emplois dans l’éolien offshore et emmenons les gens avec nous sur le chemin du net zéro en offrant des opportunités d’emploi propres et vertes.

« Il est vital que les politiciens rejettent les voix des sirènes et les dogmes obstructifs.

« Si nous voulons atteindre nos ambitions climatiques, créer des emplois et garder les lumières allumées, l’Écosse a besoin d’un nouveau nucléaire. »