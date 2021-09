Nicola Sturgeon supplie l’armée britannique de l’aider dans la crise des ambulances écossaises – le dernier SNP | Politique | Nouvelles

in

Une première ministre humiliée a d’abord déclaré aux MSP qu’elle “envisageait” de demander au gouvernement britannique une “assistance militaire ciblée” avant de révéler plus tard qu’elle “finaliserait” une demande d’aide formelle. Cela s’est produit au milieu d’une violente réaction après que le retraité Gerard Brown, 65 ans, a été retrouvé mort dans sa maison de Glasgow alors qu’il a fallu 40 heures pour qu’une ambulance arrive.

Le médecin généraliste de M. Brown, le Dr Partick O’Neill, a déclaré qu’il avait contacté à plusieurs reprises le Scottish Ambulance Service (SAS) pour les avertir que la vie de son patient était en danger.

Le Dr O’Neill a averti que les Écossais se voyaient offrir un service du «tiers monde».

Hier, à Holyrood, Mme Sturgeon a également été confrontée au sort de Lillian Briggs, 86 ans, qui a agonisé pendant huit heures sur le sol de sa cuisine avec une hanche cassée.

Les dirigeants de l’opposition se sont tournés vers le chef du SNP juste un jour après que son secrétaire à la Santé, Humza Yousaf, a exhorté les gens à “réfléchir à deux fois” avant d’appeler le 999 pour une ambulance.

Le Daily Express comprend que son gouvernement nationaliste demandera des soldats pour conduire les véhicules d’intervention d’urgence avec 200 soldats demandés au total pour aider à faire face à la crise.

Elle a déjà fait appel à plus de 100 soldats qui prendront en charge l’exécution des tests Covid mobiles actuellement en équipage par des travailleurs du SAS, leur permettant ainsi de reprendre d’autres tâches.

Des sources de Whitehall ont déclaré que le secrétaire écossais Alister Jack avait reçu une demande formelle d’aide mercredi – plus d’une semaine après que Mme Sturgeon a été critiquée pour des temps d’attente moyens d’ambulance atteignant six heures.

Des initiés ont confirmé qu’une autre demande était sur le point d’être soumise pour que des troupes prennent le volant d’ambulances.

Au cours de sa séance de questions hebdomadaire, Mme Sturgeon s’est excusée «sans réserve» auprès de ceux qui attendaient trop longtemps une ambulance, plusieurs autres rapports faisant état d’Écossais gravement malades attendant plusieurs heures à la maison.

Cependant, les opposants ont accusé Mme Sturgeon de manque d’urgence après avoir suggéré que demander de l’aide à l’armée n’était qu’une option à l’étude et semblaient réticents à admettre que le service était en crise.

Elle a également défendu Mme Yousaf en affirmant que le service d’ambulance “vivait probablement la combinaison de circonstances la plus difficile à laquelle notre service de santé ait été confronté depuis sa création” en raison de la pandémie.

Mme Sturgeon a déclaré que les temps d’attente pour certains patients n’étaient « pas acceptables », ajoutant : « Je m’excuse sans réserve auprès de quiconque a souffert ou souffre d’attentes trop longues.

« Une série de mesures ont déjà été prises pour relever ces défis, par exemple un financement supplémentaire pour soutenir les nouveaux recrutements.

« Un certain nombre d’actions supplémentaires sont actuellement à l’étude… mais je peux confirmer maintenant que cela inclut l’examen de la recherche d’une assistance militaire ciblée pour aider à faire face aux points de pression à court terme.

« Une telle assistance militaire est déjà fournie aux services ambulanciers en Angleterre, et bien sûr, nous avons eu une assistance militaire pour d’autres aspects de la pandémie au cours des 18 derniers mois. »

Mme Sturgeon a déclaré plus tard qu’elle examinait activement “le détail” d’une demande à l’armée qui était “en cours de préparation”.

Elle a ajouté : « Je retournerai à mon bureau après les questions du Premier ministre pour finaliser les détails de la demande d’assistance militaire afin qu’elle puisse être soumise dès que possible.

“Nous finaliserons également les autres actions supplémentaires que nous menons, et qui s’ajoutent à celles que nous avons déjà prises.”

Une enquête est en cours sur le cas de M. Brown, père de trois enfants et survivant du cancer, l’affaire étant renvoyée au procureur des finances et au médiateur des services publics.

Sa famille a déclaré qu’il avait été retrouvé lundi par le partenaire de son fils sur le sol de son appartement à Glasgow, blessé à la suite d’une chute.

Il n’a pas pu se lever pour déverrouiller sa porte, le concierge de son immeuble y a finalement accès et a appelé une ambulance à 11h.

Il n’est arrivé qu’à 3 heures du matin mercredi, heure à laquelle il était décédé.

“Ils ont déclaré qu’il venait juste de mourir parce qu’il avait encore de la chaleur dans son corps”, a déclaré le fils de M. Brown, Dylan.

« De nos jours, cela ne devrait pas arriver. Je sais qu’avec Covid, les gens sont occupés et le NHS est en difficulté, mais c’est inacceptable et nous ne voulons tout simplement pas que cela arrive à une autre famille. »

Le Dr O’Neill, partenaire de Cardonald Medical Practice, a déclaré au journal The Herald qu’il avait été informé pour la première fois de l’état de M. Brown par son ex-femme lundi matin, après avoir téléphoné au cabinet pour lui faire savoir que la famille attendait un ambulance.

Il a déclaré: “Puis mardi à 9 heures du matin, nous recevons un appel téléphonique de son ex-femme pour lui dire:” écoutez, il est toujours à la maison “. J’étais comme, ‘vous vous moquez de moi?’.

“J’ai téléphoné au service d’ambulance à 9h15 et j’ai dit” cet homme va être retrouvé mort “- et j’ai utilisé ce langage, parce que je connaissais la situation dans laquelle il se trouvait.”

Il a déclaré avoir rappelé deux heures plus tard alors que l’ambulance n’était toujours pas arrivée, mais a ensuite été contacté par la police mercredi qui a déclaré que M. Brown était décédé.

Il a ajouté: “Nous sommes arrivés au point où si les gens sont mobiles, nous disons à la famille” il suffit de les monter dans une voiture et de les amener aux blessés ” – oubliez l’ambulance, ils n’existent pas. C’est la médecine du tiers-monde.

Le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, a déclaré que le service d’ambulance était “en crise”, et a déclaré que des cas comme celui de M. Brown “ne devraient pas se produire en Écosse en 2021”.

Il a mis M. Yousaf au défi de retirer ses commentaires concernant les personnes appelant une ambulance et a ajouté plus tard: “Ces histoires déchirantes de personnes mourant et souffrant à l’agonie en attendant une ambulance doivent être un signal d’alarme pour le gouvernement SNP.

«Les défaillances systémiques laissent les équipes d’ambulances se présenter et déclarer des personnes mortes, au lieu d’avoir une chance de sauver une vie.

«Pendant deux semaines consécutives, Nicola Sturgeon a nié que notre NHS soit en crise. Admettre l’ampleur du problème est essentiel pour y faire face.

Le leader travailliste Anas Sarwar a déclaré que “des mesures urgentes doivent être prises aujourd’hui, demain, le jour d’après”, et a critiqué le plan du gouvernement pour une autre mise à jour de Holyrood qui sera donnée mardi la semaine prochaine.

M. Sarwar a accusé Mme Sturgeon d’avoir utilisé la pandémie comme “couverture” pour les “fautes du gouvernement” dans la résolution des problèmes de santé existants, et a déclaré: “Vous voulez attendre une semaine pour une déclaration, puis des actions à suivre, vous voulez considérer options sur ce qui se passe avec l’armée britannique.

“Combien d’autres Gerard Browns doivent-ils se produire la semaine prochaine avant que vous ne preniez des mesures urgentes?”

À propos de la demande d’aide adressée au gouvernement britannique, la porte-parole des travaillistes écossais en matière de santé, Jackie Baillie, a déclaré: Cette action représente l’ampleur réelle de la crise qui a frappé la crise des ambulances en Écosse – créée et aggravée par l’échec total du gouvernement SNP. Je salue l’intervention salvatrice de nos troupes, mais il faut se demander pourquoi cette action était nécessaire.

Le leader écossais de la Lib Dem, Alex Cole-Hamilton, a déclaré: “L’appel à l’armée est la preuve d’un gouvernement qui a fait trop peu trop tard.”