Nicola Sturgeon sur le point d’obtenir un référendum | Politique | Nouvelles

Un nouveau sondage réalisé par Savanta ComRes pour l’Écossais a révélé que 54% des personnes interrogées considéraient ce nouvel accord comme favorisant un deuxième référendum. C’est une opinion que l’on retrouve le plus souvent chez ceux qui ont voté pour le SNP en mai, à 68 pour cent, mais c’est également une opinion partagée par une majorité d’électeurs travaillistes lors des élections précédentes à 58 pour cent.

Devoir se contenter d’une part de pouvoir à Holyrood depuis les élections de mai en Ecosse, c’est une bonne nouvelle pour Nicola Sturgeon.

Près de la moitié des personnes interrogées pensaient que cet accord renforce sa position, plutôt que le quart des personnes qui le considéraient comme débilitant pour le premier ministre écossais.

Quelque 53 pour cent pensent également que l’accord SNP/Verts renforce la présence politique du Parti vert écossais, y compris 90 pour cent des électeurs de la liste verte.

Et 50 pour cent des répondants au sondage ont également déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il devrait y avoir un autre référendum sur l’indépendance, y compris un quart de ceux qui ont voté oui en 2014.

La proportion globale de ceux qui pensaient qu’il devrait y avoir un deuxième référendum sur l’indépendance était juste en dessous du pourcentage ci-dessus, à 44 %.

Cela ne respecte pas le seuil défini par le secrétaire d’État britannique pour l’Écosse, Alister Jack, qui a récemment déclaré qu’un deuxième référendum sur l’indépendance pourrait avoir lieu si 60% des Écossais étaient régulièrement en faveur d’un autre vote.

Si l’Écosse se rendait aux urnes demain, 45% voteraient oui et 48% non.

Aux côtés de 7 % d’électeurs indécis, cela met en évidence une légère augmentation du soutien au Oui depuis les élections de mai en Écosse.

Le directeur de la recherche politique chez Savanta ComRes, Chris Hopkins, a déclaré qu’il n’était pas surpris que le soutien à cet accord se trouve principalement parmi ceux qui ont voté pour le SNP et le Parti vert écossais.

“Bien qu’il ne s’agisse pas d’une coalition formelle, il sera intéressant de voir comment la fortune électorale des Verts évoluera au cours de l’accord.”

Les électeurs ont tendance à ne pas récompenser le partenaire junior d’une coalition politique, a-t-il poursuivi, “mais avec ceux qui votent Vert sur la liste ayant un chevauchement énorme avec ceux qui votent SNP dans leur circonscription, cela aura peut-être peu d’impact”.

“Bien sûr, ces deux partis partagent l’indépendance comme objectif à long terme, et suite à une sorte de descente du gouvernement britannique, indiquant qu’il pourrait y avoir un deuxième référendum si environ 60% des Écossais en souhaitent un, ce sondage montre que la moitié y pense ne devrait pas être un autre référendum.

Cela comprend 16% de ceux qui ont voté pour le SNP lors des dernières élections, a noté M. Hopkins.

Le partage du pouvoir entre le SNP et les Verts est la première fois que les Verts atteignent le gouvernement n’importe où au Royaume-Uni.

Un « volet clé » de cette coopération, selon Sturgeon, est que la coalition du SNP et des MSP verts peut organiser un deuxième référendum sur l’indépendance.

S’exprimant à Holyrood à la fin du mois d’août, le chef du SNP a qualifié le SNP/Green Deal de « innovateur » et qui a poussé le programme du référendum à une importance « indéniable ».

La présence des Verts au sein du gouvernement écossais, selon Sturgeon, détenait également la clé d’une action « audacieuse et décisive » pour lutter contre le changement climatique.

Ce «thème environnemental fort» était une caractéristique fondamentale de l’accord SNP/Verts parallèlement à l’engagement en faveur d’un deuxième référendum sur l’indépendance, a détaillé Mme Sturgeon.

L’engagement partagé en faveur d’un effort d’indépendance renouvelé est “encore plus important” à l’ère post-pandémique, a-t-elle déclaré.

En fonction de la fin de la pandémie de COVID-19, le Premier ministre écossais a affirmé qu’un nouveau vote devrait être une réalité d’ici la fin de 2024.

Savanta ComRes a interrogé en ligne 1 016 adultes écossais âgés de 16 ans et plus du 3 au 9 septembre 2021. Les données ont été pondérées par âge, sexe, région, les résultats des élections du Parlement écossais de 2021 et les résultats du référendum sur l’indépendance écossaise de 2014. Les intentions de vote ont également été pondérées par la probabilité de voter.