Nicola Sturgeon suscite la fureur alors que le SNP prépare une «prise de pouvoir» effrontée | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement écossais a annulé les mairies sur des dizaines de demandes d’urbanisme litigieuses. Les données officielles révèlent que près de la moitié (45 %) des appels déposés par les promoteurs auprès des ministres à Édimbourg sont « autorisés ».

Des projets tels que les parcs éoliens, qui ont été rejetés par les comités de planification des autorités locales, sont régulièrement rétablis par le gouvernement écossais.

Les résultats font suite aux efforts de la coalition SNP-Green pour augmenter la puissance générée par les turbines terrestres après que des objectifs clés en matière de changement climatique aient été manqués.

Le groupe de campagne Scotland in Union, qui conteste le programme d’indépendance du SNP, a déclaré que les chiffres montrent que le parti de Mme Sturgeon continue de centraliser le pouvoir à Édimbourg et de saper la décentralisation en même temps qu’il milite pour davantage de pouvoirs de Westminster.

Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à Union, a déclaré: « Ces données incluent des applications controversées où les habitants ont dit non, les responsables locaux ont dit non et les élus locaux ont dit non.

« Pourtant, les chiffres montrent que les ministres du SNP ont décidé à 45% des occasions qu’ils étaient mieux informés.

« Le SNP se plaint constamment de vouloir que plus de pouvoirs viennent de Westminster à Holyrood, mais en même temps, il accumule des pouvoirs et enlève la prise de décision aux communautés locales.

« Cela va à l’encontre de l’esprit de décentralisation que le SNP est déterminé à saper car il est obsédé par la façon de diviser les communautés. »

Il y a eu 282 appels aux ministres en 2020/21, selon l’examen annuel de la Division des appels de la planification et de l’environnement.

Liam Kerr, porte-parole des conservateurs écossais pour le net zéro, l’énergie et les transports, a déclaré: « Cela montre que le SNP continue de bafouer les souhaits des autorités locales et de la population locale.

« Plutôt que d’écouter les points de vue de ceux qui seraient touchés par de nombreuses propositions de planification, le SNP agit comme s’il le savait mieux que ceux qui y vivent. »

M. Kerr a ajouté que les chiffres résument pourquoi les conservateurs écossais présenteront un projet de loi pour protéger les pouvoirs des autorités locales et empêcher le SNP d’annuler les décisions d’aménagement local.

Il a déclaré: « Il est totalement inacceptable que le SNP ait rejeté les opinions de la population locale pendant si longtemps à Édimbourg. »

Une porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que le droit de faire appel est une partie importante du système de planification.

Elle a ajouté : « Comme pour les décisions prises par les autorités locales de planification, les journalistes indépendants, qui prennent la plupart des décisions sur les appels de planification, sont tenus de le faire sur le fond de la planification de l’affaire, en tenant pleinement compte de toutes les preuves dont ils disposent, y compris tout représentations des membres de la communauté locale.