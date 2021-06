Nicola Sturgeon ne se représentera pas aux prochaines élections prédit Carlaw

Dans un communiqué, Mike MacKenzie, un ancien député des Highlands et des îles, a affirmé qu’il avait été “découragé” par le manque de progression vers l’indépendance de l’Écosse. M. MacKenzie, qui a servi en tant que MSP régional de 2011 à 2016, a affirmé que l’indépendance avait été lancée dans les “herbes hautes” par le SNP. Pour cette raison, le politicien a abandonné le SNP pour rejoindre les échappées de M. Salmond.

Dans un autre coup porté à Mme Sturgeon, il a affirmé qu’Alba était le seul groupe à pouvoir naviguer avec succès pour sortir de l’Écosse du Royaume-Uni.

Il a également affirmé qu’Alba était le seul “foyer naturel” pour ceux qui sont attachés à l’indépendance.

M. MacKenzie a déclaré: “Comme d’autres anciens militants du SNP, j’ai été étonné du manque de progrès accompli par le gouvernement écossais depuis la réalisation de son mandat renouvelé pour un référendum lors des récentes élections écossaises.

“Les Highlands et les îles ont souffert de manière disproportionnée de l’impact économique de Covid avec les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, en particulier, qui ont été durement touchés pendant le verrouillage.

Nicola Sturgeon a perdu un ancien MSP (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon: L’ancien MSP a affirmé qu’Alba est le foyer de l’indépendance (Image: GETTY)

«Je suis impatient de jouer un rôle à part entière pour aider Alba à développer les politiques dont nous avons besoin pour relever les défis uniques des Highlands et des îles afin que notre peuple et nos communautés puissent se remettre complètement de la pandémie.

« Nous devons investir dans les infrastructures de transport et les connexions à large bande qui retiendront et attireront les entreprises dans les Highlands, nous devons encourager les jeunes à rester au sein de leurs communautés en en faisant des lieux de vie et de travail attrayants et nous devons résoudre le chaos qui existe sur le réseau CalMac.

“Alba a les gens, les idées et l’engagement pour faire avancer l’Écosse.

“Je suis convaincu que les meilleurs jours d’Alba sont à venir et je suis heureux de les rejoindre à ce moment important du voyage de l’Écosse vers l’indépendance.”

JUST IN: Brexit: les jeux d’esprit de Frost provoquent une furieuse attaque irlandaise

Nicola Sturgeon: le ministre a manqué d’un siège la majorité (Image: GETTY)

Deux autres politiciens ont également quitté le SNP pour rejoindre le parti Alba cette année.

Neale Hanvey, député de Kirkcaldy et Cowdenbeath et Kenny MacAskill, député d’East Lothian, ont tous deux abandonné le SNP en quête d’indépendance.

Avant les élections de mai, Mme Sturgeon s’est engagée à organiser un référendum sur l’indépendance dans les premières années du nouveau parlement si le parti remportait la majorité.

Dans un coup porté à ses plans, le SNP a perdu un siège de moins que la majorité requise avec 64 sièges sur les 129 de Holyrood.

A NE PAS MANQUER

Fury alors que SNP « gaspille » 1,2 million de livres sterling d’argent public sur CARS [Latest]

Les organismes publics écossais remportent 500 millions de livres sterling d’accords sans examen [Update]

Une énorme majorité rejette le plan de Sturgeon pour un deuxième référendum – SONDAGE [Poll]

Nicola Sturgeon : Boris Johnson a refusé un référendum sur l’indépendance (Image : GETTY)

Nicola Sturgeon : M. Salmond a créé le parti pour rivaliser avec le SNP (Image : GETTY)

Le SNP a également sous-performé en termes de part de vote dans les circonscriptions écossaises.

Ensemble, les conservateurs, les libéraux et les travaillistes détenaient 50,4 pour cent des voix, tandis que le SNP en a remporté 47,7 pour cent.

Les conservateurs ont également réussi à conserver leurs 31 sièges malgré les craintes que le parti ne soit démoli lors des élections en raison du Brexit.

Après les élections, Mme Sturgeon a insisté sur le fait que ce n’était qu’une question de temps avant que le pays ne quitte le Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon : Résultats des élections en Écosse (Image : Express)

Elle a également insisté sur le fait que le SNP espère que l’indépendance ne sera pas réglée par les tribunaux malgré la décision du Premier ministre de bloquer un vote.

Mme Sturgeon a déclaré à la BBC: “Le gouvernement britannique sait que si jamais nous nous retrouvons dans une situation où cela est déterminé par les tribunaux, alors ce que le gouvernement britannique fait valoir, c’est qu’il n’y a pas de voie démocratique pour l’indépendance de l’Écosse.

Nicola Sturgeon : deux députés ont rejoint le parti rival (Image : GETTY)

« Les implications de cela seraient vraiment très graves.

“Si l’argument du côté unioniste est que l’Écosse est piégée, il me semble que c’est l’un des arguments les plus solides en faveur de l’indépendance.”

Afin d’obtenir une majorité pro-indépendance, le SNP est en pourparlers avec le parti Vert pour obtenir une majorité.