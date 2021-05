Nicola Sturgeon : Un sondage montre que les Anglais ne se soucient pas de l’abandon de l’Écosse | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que Mme Sturgeon tente de briser le syndicat, un nouveau sondage a révélé que la majorité des électeurs anglais ne se soucient pas de l’indépendance de l’Écosse. Dans un sondage réalisé par Savanta ComRes, 30% des adultes ont déclaré ne pas s’intéresser à la question. 25 % supplémentaires ont en fait soutenu l’indépendance de l’Écosse, ce qui a porté un coup aux tentatives de Boris Johnson de garder le Royaume-Uni intact.

En revanche, seulement 32 % s’opposent à l’indépendance de l’Écosse, un chiffre qui inclut les 20 % de personnes interrogées qui ont déclaré qu’elles y étaient « fortement opposées ».

En ce qui concerne le financement au nord de la frontière, cependant, 34% étaient contre l’augmentation du soutien financier du gouvernement britannique pour conserver l’Écosse.

Seulement 26% ont soutenu l’augmentation de la formule de Barnett, qui est le mécanisme utilisé pour déterminer l’argent du Trésor au nord de la frontière.

Commentant le sondage commandé par le Daily Telegraph, le sondeur de Savanta ComRes, Chris Hopkins, a déclaré: “Ce sondage montre que les électeurs anglais ont le sentiment que l’indépendance écossaise est une question écossaise, avec seulement un tiers des adultes anglais disant qu’ils devraient voter en tout référendum futur, et peu d’appétit pour le gouvernement britannique fournissant une incitation financière supplémentaire pour persuader l’Écosse de rester dans l’union.

“Il était intéressant ici que les électeurs travaillistes semblaient plus favorables à l’indépendance de l’Écosse que les électeurs d’autres partis, mais un tel soutien de la part des dirigeants travaillistes garantirait probablement beaucoup plus de premiers ministres conservateurs, les travaillistes étant probablement tellement dépendants du SNP pour une coalition ou pacte s’il s’agissait de revenir un jour à Downing Street.

Alors que la majorité des électeurs anglais sont désintéressés par la question, 44% ont déclaré que l’indépendance échouerait.

Trente et un pour cent pensent que l’Écosse sera plus faible, tandis que seulement 18 pour cent pensent qu’elle serait plus forte indépendamment du Royaume-Uni.

Enfin, lorsqu’ils ont demandé si le public anglais devait avoir son mot à dire sur l’indépendance de l’Écosse, 32% ont dit oui tandis que 44% ont dit non.

Elle a même averti que l’affaire pourrait être réglée devant les tribunaux, bien que Mme Sturgeon ait affirmé qu’elle ne devrait pas en arriver là.

Mme Sturgeon a ajouté: “Ce serait absurde et complètement scandaleux si jamais cela en arrivait à ce point.

« Si nous arrivons à ce point, l’Écosse se trouvera dans une situation où l’on lui dira qu’elle n’a pas de voie démocratique pour devenir un pays indépendant, ce serait une situation si grave, grave et antidémocratique que je ne crois pas de part et d’autre. tout le monde veut que ça arrive à ce point.

Les conservateurs ont également souligné l’absence d’une majorité globale à Holyrood comme une raison pour refuser un deuxième vote pour l’indépendance.

En effet, le SNP a remporté 64 sièges, un de moins que la majorité absolue, mais il est prévu de former une alliance indépendantiste avec les Verts qui ont remporté huit sièges.

Le gouvernement a toutefois conclu que le pays devait se concentrer sur la fin de la pandémie plutôt que sur l’indépendance.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré: “Si vous regardez les votes exprimés dans les circonscriptions en Écosse, plus de personnes ont voté pour les partis opposés à un référendum sur l’indépendance que ceux qui pourraient envisager cette perspective.