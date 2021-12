Nicola Sturgeon utilise la saga du parti No.10 comme dernière excuse pour IndyRef2 | Politique | Nouvelles

Répondant à une question de la députée écossaise des Verts Gillian McKay quant à savoir si le Premier ministre Boris Johnson devrait démissionner à la suite de la prétendue fête du 18 décembre, Nicola Sturgeon a appelé à la fin de son mandat de premier ministre alors qu’elle expliquait comment l’Écosse doit se libérer de Westminster « corrompu ».

Au cours de la question de Mme McKay, les députés conservateurs ont crié leur désapprobation d’une question qu’ils jugeaient sans pertinence pour le Parlement écossais.

Mais Mme Sturgeon a riposté en claquant: «Pendant que Gillian Mackay posait sa question là-bas, des membres du groupe conservateur m’ont crié depuis une position sédentaire que ces problèmes n’avaient rien à voir avec nous ici au Parlement écossais.

« Eh bien, je ne suis pas d’accord. Je pense que les principes et les valeurs d’ouverture, d’intégrité et de transparence sont importants pour nous tous qui nous soucions de la démocratie dans ce pays. »

Elle a ajouté qu’elle pensait que M. Johnson avait « de nombreuses questions à répondre » autour d’une série d’allégations concernant le rassemblement présumé et six autres parties présumées.

Mme Sturgeon a ajouté que d’autres questions majeures subsistaient, telles que la révélation jeudi que M. Johnson avait personnellement demandé au donateur conservateur Lord Brownlow de financer la redécoration controversée de son appartement de Downing Street.

Cela survient alors que le premier ministre est accusé d’avoir menti à une enquête alors qu’il témoignait sur la question. Il a affirmé qu’il n’avait aucune connaissance des dons malgré l’envoi d’un WhatsApp à Lord Brownlow à l’époque.

Le Parti conservateur a été jugé par la Commission électorale pour n’avoir pas suivi la loi sur la déclaration des dons et a été condamné à une amende de 17 800 £.

Mais Mme Sturgeon est allée plus loin dans son retrait en tournant le réticule vers les conservateurs et le Royaume-Uni dans son ensemble.

Mais la saga a dégénéré en chaos après que des images ont été obtenues par ITV montrant l’ancienne porte-parole du Premier ministre Allegra Stratton en train de rire de la fête lors d’une simulation de conférence de presse quatre jours plus tard.

Répondant à une question du conseiller junior Ed Oldfield sur la question de savoir si une fête brisant les règles a eu lieu, Mme Stratton a ri, affirmant que « cette fête fictive était une réunion d’affaires et qu’elle n’était pas socialement distanciée ».

Mercredi, Mme Stratton a donné une démission en larmes à la suite d’une réaction féroce alors que M. Johnson a déclaré qu’il était « furieux » contre le clip de son ancienne porte-parole.

Cela survient alors que le Premier ministre fait maintenant face à des allégations de six autres partis qui auraient eu lieu de l’autre côté de Downing Street, dont un dans son propre appartement, et de Whitehall au cours de la période de verrouillage alors que les appels à la démission du Premier ministre retentissent des partis d’opposition et ses propres bancs d’arrière-ban.