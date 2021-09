Nicolai Hojgaard se réveille à l’heure et remporte sa première victoire sur le Circuit

09/05/2021 à 18:53 CEST

danois Nicolaï Hojgaard s’est réveillé à l’heure et avec un ‘birdie’ sur le dernier trou, pour un total de 271 coups (-13), après une quatrième carte avec 71 (par), il a pris le Ouvert de Italie de Le golf, qui était contestée à l’époque romaine Cadre Simone, dans quel est son premier titre dans le Circuit européen et, curieusement, prenant le témoin de son frère jumeau Rasmus, qui a remporté le week-end dernier le européen Maîtrise.

Nicolaï Hojgaard, qui a eu 20 ans le 12 mars et est professionnel depuis 2019, était tout près de remporter sa victoire à Rome, après avoir lui-même compliqué son tournoi. Il a débuté la dernière journée en leader, avec un coup d’avance sur le Sud-Africain Daniel Aller Tonder et anglais Tommy Fleetwood, et avec 6 sur le polonais Adrien Méronk, qui avec un remarquable 66 (-5) en est venu à rêver de la victoire finale après avoir vu comment le Danois a entamé une descente dangereuse avec cinq trous à faire.

Et est-ce Hojgaard est arrivé leader avec -14 après avoir terminé le trou 13, avec Méronk avec -12 déjà au club-house après avoir terminé son quatrième tour. Fleetwood était alors avec -11, tandis que Aller Tonder il avait été perdu au classement avec une mauvaise carte (79 à la fin).

Tout semblait condamné en faveur de Nicolaï, mais il est parti en vrille et a fait deux ‘bogeys’ (trous 14 et 15) qui ont donné vie à un incrédule Méronk, qui depuis le club house pourrait être considéré comme un co-leader. ils ont rejoint Fleetwood, avec un ‘birdie’ le 18.

À Hojgaard, qui a fait la normale sur 16 et 17, il avait une normale 5 sur 18 pour réagir et éviter un bris d’égalité à trois. Et il l’a fait, il a réagi à temps et a fait un birdie qui lui a donné son premier titre sur l’European Tour. Jusqu’à présent, son seul triomphe en tant que professionnel était dans le Ligue nordique, d’une catégorie inférieure. Nicolai imité sept jours plus tard Rasmus, vainqueur en Suisse dimanche dernier et qui a terminé dix-huitième à Rome, à sept coups de son jumeau.

De l’« armada espagnole », le meilleur était Pablo Larrazabal, qui a terminé huitième, avec un total de 275 (70 + 70 + 70 + 65); tandis que Adri Arnaus était douzième, avec 276, et Adrien Otaegui a terminé trente-quatrième avec 281. Le Paraguayen Fabrice Zanotti a terminé vingt-septième avec 280 (72 + 69 + 70 + 69).