Nicolas Anelka n’a pas réussi à terminer le transfert de Liverpool malgré un bon prêt du Paris Saint-Germain, le club aura-t-il plus de chance avec Kylian Mbappe ? Jurgen Klopp lié à l’attaquant dont le contrat expire en 2022

Depuis que Kylian Mbappe a décrit Liverpool comme une “machine” et a déclaré qu’il jouerait comme eux sur FIFA, les fans sont obsédés par ce transfert potentiel.

L’attaquant de 22 ans est dans la dernière année de son contrat au Paris Saint-Germain et les derniers rapports suggèrent que Liverpool met de l’argent de côté pour financer un déménagement pour lui l’été prochain.

.

Mbappe est disponible gratuitement l’été prochain, mais il viendra avec un gros salaire et peut-être des frais de signature substantiels

Un déménagement de Mbappe à Liverpool ferait s’effondrer Kopites, cependant, cela ressemble légèrement à l’époque où ils ont signé Nicolas Anelka.

Anelka, un attaquant français de 22 ans qui, comme Mbappe, avait remporté un honneur majeur avec son pays quelques années plus tôt, exerçait son métier au PSG à l’époque.

Il a rejoint les Reds en prêt en décembre 2001 et, tout comme Mbappe, il a très bien noté Liverpool.

“Lorsque [then-Liverpool manager] Gérard Houllier a appelé mon agent en disant qu’il me voulait pour Liverpool, c’était un oui tout de suite », a déclaré l’attaquant à l’ECHO de Liverpool en 2020.

“Liverpool est l’un des meilleurs clubs du monde et je voulais revenir en Angleterre parce que le football et le style de vie me conviennent le mieux.”

. – .

Anelka avait remporté l’Euro 2000 avec la France et avait décidé de retourner en Angleterre après avoir quitté Arsenal sous un nuage pour le Real Madrid en 1999

.

Mbappe a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018 et pourrait être sur le point de suivre l’exemple de son compatriote en partant pour une plus grande étape

Après avoir vendu le héros local Robbie Fowler quelques jours plus tôt, la pression était exercée pour qu’Anelka réussisse.

Mais Anelka a fait un départ idéal avec un but et une passe décisive à ses débuts, un but sur son arc de derby du Merseyside, tout en forgeant également une bonne entente avec Michael Owen et Emile Heskey à l’avant.

Liverpool a terminé à une impressionnante deuxième place en Premier League et semblait prêt à signer l’attaquant de classe mondiale Houllier promis après avoir vendu Fowler. Les choses n’ont pas fonctionné de cette façon, cependant.

Houllier a décidé de ne pas signer « Le Sulk » après une conversation téléphonique avec le patron d’Arsenal de l’époque, Arsène Wenger, a révélé l’ancien assistant de Houllier, Phil Thompson.

Anelka a passé deux ans à Arsenal (1997-99) avant de partir subitement pour le Real Madrid

.

Mais il a été affirmé qu’il voulait retourner dans le nord de Londres

« Nicolas aurait bouleversé le club de football. Nicolas est un gars sympa, mais il est de mauvaise humeur. Il ne se mélange pas », a expliqué Thompson à LFCHistory.

« Il n’y a pas eu de gros problèmes pendant qu’il était là-bas, mais nous avons eu des problèmes avec ses frères, son contrat et tout.

« Arsène Wenger a téléphoné à Gérard et lui a dit : « Gérard, je dois te le dire. Les frères de Nicolas viennent de m’appeler et ils m’ont demandé de ramener Nicolas à Arsenal.

“Une fois que ses frères ont essayé de vendre Nicolas à Arsenal alors qu’il nous était prêté, c’était la fin.”

Anelka a dû retourner à Paris, mais cela n’a pas duré longtemps quand il s’est brouillé avec l’entraîneur Luis Fernandez. La légende de Liverpool, Kevin Keegan, a ensuite parié sur lui et l’a recruté pour Manchester City, nouvellement promu.

Quant à Liverpool, ils ont recruté un nouvel attaquant qui a connu une brillante Coupe du monde 2002. C’était El Hadji Diouf. Ah…

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.