Nicolas Batum, l’élément clé des Los Angeles Clippers en playoffs NBA 2021

Nicolas Batum a connu une résurgence mémorable cette saison, sachant jouer un rôle spécifique avec Clippers de Los Angeles et unissant les cinq de départ avec leur capacité défensive et leur capacité à marquer à partir de nombreuses positions. Il ne se contente pas de tirer de l’extérieur, mais est agressif envers le panier et fait preuve d’une énorme intelligence pour se positionner. Tous ces facteurs font du Français le meilleur joueur de la franchise de Los Angeles en terme de +/- dans ces Playoffs NBA 2021, avec un énorme +102, battant le deuxième de la liste, qui est étonnamment Terrence Man, de 28 points.