Nicolas Cage a demandé à son oncle Francis Ford Coppola un rôle dans The Godfather 3

L’acteur Nicolas Cage a partagé une histoire sur sa tentative infructueuse de se faire lancer dans Le Parrain : Partie III. S’adressant au Hollywood Reporter, Cage a révélé qu’il avait demandé à son oncle, le célèbre réalisateur oscarisé Francis Ford Coppola, de jouer un rôle dans le film de la mafia de 1990, mais cela n’a pas fonctionné.

Cage cherchait apparemment le rôle du fils de James Caan, un rôle qui a finalement été attribué à Andy Garcia. Cage pensait qu’il serait un bon candidat, mais Coppola n’était apparemment pas d’accord.

« Alors mon oncle [Francis Ford Coppola] faisait Parrain III, et j’ai dit : ‘Je pense vraiment que je devrais être dans ton film, mon oncle. Je pense vraiment que c’est une bonne idée que tu me lances. Je pense que je pourrais jouer ce rôle. Il allait lancer Andy Garcia, et j’ai dit: ‘Mais je me vois plus comme le fils de James Caan, et il joue le fils de Sonny. Il ne joue pas le fils de Michael. C’est le fils de Sonny », a déclaré Cage. « Je me sens juste un peu plus James Caan. Cela n’allait tout simplement pas arriver. Non, ça n’arrivera pas. C’était donc un film dans lequel je n’ai pas eu accès et dans lequel je voulais vraiment être. Là. «

Garcia a ensuite été nominé pour un Oscar pour Le Parrain : Partie III dans le rôle de Vincent Mancini.

Quant à Cage, il n’a pas obtenu le rôle, mais il a lui-même remporté l’Académie du meilleur acteur à l’extérieur pour Leaving Las Vegas en 1995. Son prochain film est Le poids insupportable du talent massif, dans lequel il joue lui-même – regardez la bande-annonce ici.