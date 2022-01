Nicolas Cage attend le bébé n°3, son premier avec sa femme Riko Shibata

Nicolas Cage est sur le point d’être papa de trois enfants ! La star de Pig et sa femme, Riko Shibata, attendent leur premier enfant ensemble. Les représentants du couple ont confirmé la nouvelle passionnante à PEOPLE le jeudi 6 janvier, partageant dans une déclaration que « les futurs parents sont ravis! » Aucun autre détail, y compris une date d’échéance pour le paquet de joie du couple, n’a été fourni. Le petit sur le chemin rejoindra les deux enfants plus âgés de Cage, Kal-El, 16 ans, et Weston, 31 ans, issus de relations antérieures.

L’annonce de la grossesse de jeudi marque une étape majeure dans la relation entre Cage et Shibata. Le couple s’est rencontré pour la première fois à Shiga, au Japon, en 2020 alors que Cage par l’intermédiaire d’amis communs pendant que Cage tournait Prisoners of the Ghostland. Se souvenant de sa première impression de Shibata, l’acteur a déclaré à Entertainment Tonight en juillet 2021 : « Nous nous sommes rencontrés au Japon et j’ai pensé qu’elle était magnifique quand je l’ai rencontrée. Nous avions beaucoup en commun. Elle aime aussi les animaux, alors je lui ai demandé : ‘Avez-vous des animaux domestiques?’ Et elle a dit : ‘Oui, j’ai des écureuils volants.’ Elle avait deux phalangers volants… Je me suis dit : ‘C’est ça. Ça pourrait marcher.' »

Après cette première rencontre, le couple a été photographié pour la première fois ensemble en février 2020 alors qu’il visitait la tombe en forme de pyramide de neuf pieds de Cage dans un cimetière de la Nouvelle-Orléans, selon le Daily Mail. Ils ont ensuite été photographiés ensemble une semaine plus tard alors qu’ils visitaient le Musée américain d’histoire naturelle de New York. Leur romance éclair s’est poursuivie tout au long des mois suivants et en août 2020, ils se sont fiancés. Cage a posé la question sur FaceTime après avoir passé six mois à part avant les fiançailles. Le couple s’est marié en février 2021 à Wynn Las Vegas, la date de leur mariage le 16 février choisie « pour honorer l’anniversaire du défunt père du marié ».

Pour la cérémonie, Shibata, originaire de Kyoto, au Japon, portait un kimono de mariée japonais fait main de Kyoto. Cage, quant à lui, portait un smoking Tom Ford. Shibata a marché dans l’allée vers sa chanson préférée : « Winter Song » de Kiroro, et au cours de la cérémonie intime, le couple a échangé des vœux catholiques et shintoïstes contenant de la poésie de Walt Whitman. Dans une déclaration à PEOPLE, Cage a confirmé le mariage, partageant : « C’est vrai, et nous sommes très heureux ».

Cage a déjà été marié quatre fois. Il a été marié à Patricia Arquette de 1995 à 2001. Il a également été marié à Lisa Marie Presley de 2002 à 2004. L’acteur a été marié à Alice Kim de 2014 à 2016. Son dernier et le plus court mariage fut avec Erika Koike pendant quatre jours. Le dernier jalon du navire relationnel de Cage intervient après que lui et Shibata ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en juillet dernier lors de la première du film de Cage Pig.