Nicolas Cage avec trop de lunettes est filmé comme 1 clochard

Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires sur Nicolás Cage, qui était en Las Vegas et il a été exécuté à partir d’un restaurant pour avoir adopté une attitude assez négatif contre le personnel des entreprises ainsi que les convives de Côte de bœuf de Lawry, comme partagé par certains médias.

Certains témoins présents sur les lieux assurent que l’acteur était en état d’ébriété et que certains convives pensaient même qu’il était un SDF.

Cependant, vous pouvez imaginer la grande surprise des gens lorsqu’ils se sont rendu compte que c’était l’un des facteurs les plus reconnus au monde, Nicolas Cage.

C’est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où l’on peut voir le acteur célèbre assis Je me repose sur un canapé et je suis assez étourdie par les boissons qu’il a bues.

« Nous étions dans le Pub par Lawrys Lorsque nous entrons dans une personne que nous pensions être complètement ivre et très bruyant, à notre grande surprise, il s’est avéré que c’était Nicolás Cage », racontent des témoins aux médias.

Selon les informations, Cage tentait également de confronter le personnel de l’établissement, criant sur tous ceux qui dînaient dans un restaurant et devaient partir, il allait pieds nus et n’a pas mis ses sandales.

Il y a des années, Nicolás Cage avait déjà été pris avec des problèmes d’alcool, donc ce n’est pas aussi étrange qu’on pourrait l’imaginer, cependant, cela ne le justifie pas, car il semble ne pas avoir appris de ses expériences, en 2019, il plaidait pour un permis pour pouvoir épouser à Las Vegas un mariage qui a duré quatre jours.

De plus, il a également été surpris en train de chanter “Purple Rain” dans un karaoké de Los Angeles, également assez pris.

Espérons que l’acteur puisse s’en remettre ou du moins essayer de le faire, car il ne semble pas dans ses plans d’arrêter de boire et d’arrêter de jouer dans ces scandales qui viennent surprendre n’importe qui sur Internet.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

voir plus