Nicolas Cage en tant que lui-même dans le poids insupportable d’un talent massif est aussi fou et incroyable que vous l’espériez au premier regard sur les images

Basé sur un scénario original de Kevin Etten et Tom Gormican, Le poids insupportable du talent massif commence avec Nicolas Cage (Nicolas Cage) qui lutte sincèrement dans sa carrière d’acteur. Ses compétences restantes en tant qu’interprète sont remises en question, il ne peut pas décrocher de rôles et il est prêt à jeter l’éponge et à quitter la profession. Pourtant, cependant, il a des factures à payer, et donc il ne peut pas refuser quand son agent (Neil Patrick Harris) lui parle d’un riche nommé Javi (Pedro Pascal) qui veut payer la star de Con Air un million de dollars pour y assister. sa prochaine fête d’anniversaire.