. – Nicolas Cage et sa femme Riko Shibata attendent leur premier enfant, a confirmé vendredi un porte-parole de l’acteur américain à CNN.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie à Las Vegas en février 2021. Shibata a 26 ans et 32 ​​ans de moins que Cage, qui a eu 58 ans vendredi.

On sait peu de choses sur la relation de Cage avec Shibata, qui est japonais. Selon People, le couple s’est rencontré à Shiga, au Japon, alors que Cage tournait le film « Prisonniers du pays fantôme ».

L’acteur oscarisé, qui est devenu célèbre dans les années 1980 et a joué dans des films tels que « Con Air », « Face / Off » et « Leaving Las Vegas », a deux fils issus de relations précédentes : Weston Coppola Cage, 31 ans. ans, et Kal-El Cage, 16 ans.

Il a été marié cinq fois. En 2019, il a annulé son quatrième mariage avec la maquilleuse américaine Erika Koike après seulement quatre jours.