Nicolas Cage et sa nouvelle épouse Riko Shibata posent ensemble pour la première couverture de magazine

Nicolas Cage et sa femme affichent littéralement leur amour. Le couple fait sa première couverture de magazine dans le dernier numéro de Flaunt Magazine. L’acteur de 57 ans et Riko Shibata partagent les images sur les réseaux sociaux.

Sur la photo de couverture du magazine, Cage et Shibata sont assis côte à côte, s’étreignant vêtus de tous les ensembles noirs. La séance photo, qui a été tournée à Las Vegas, présente également le couple allongé dans le désert, construisant des châteaux de sable et posant dans un parking.

« Nous étions là-bas en train de faire notre truc », a déclaré Cage à propos des dernières photos. Noah Dillon était le photographe. « Nous avons fait quelque chose d’historique : photographier par un temps de 117 degrés et construire des châteaux de sable. Je ne pense pas que cela ait déjà été fait. Et Riko a adoré ! »

Cage et Shibata ont annoncé leurs fiançailles en août 2020. Ils se sont fiancés après qu’il ait posé la question sur FaceTime. ils avaient passé six mois à part avant les fiançailles. Ils se sont officiellement mariés en février 2021 à Wynn Las Vegas, rendant la dernière séance photo encore plus spéciale.

Pour le mariage, Shibata portait un kimono de mariée japonais fait à la main de Kyoto. Cage a repéré un arborant un smoking Tom Ford. Shibata a marché dans l’allée vers sa chanson préférée : « Winter Song » de Kiroro. Au cours de la cérémonie, le mari et la femme ont échangé des vœux catholiques et shintoïstes qui comprenaient de la poésie de Walt Whitman.

Cage a rencontré Shibata au Japon. « Elle aime aussi les animaux, alors je lui ai demandé : ‘As-tu des animaux de compagnie ?’ Et elle a dit : ‘Oui, j’ai des écureuils volants.’ Elle avait deux planeurs en sucre… Je me suis dit : ‘C’est ça. Ça pourrait marcher.' »

Cage a déjà été marié quatre fois. Le premier était à Patricia Arquette de 1995-2001. Il a également été marié à Lisa Marie Presley de 2002 à 2004. Cage a également épousé Alice Kim de 2014 à 2016. Son dernier et le plus court mariage était avec Erika Koike pendant quatre jours.