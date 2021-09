Nicolas Cage explique pourquoi il ne se retire jamais de la comédie

Non non Non. Non non. Cela ne peut pas arriver. Faire ce que je fais au cinéma a été pour moi comme un ange gardien, et j’en ai besoin. Je suis en meilleure santé quand je travaille, j’ai besoin d’un endroit positif pour exprimer mon expérience de vie, et le cinéma m’a donné cela. Je ne prendrai donc jamais ma retraite. Où en sommes-nous maintenant, 117 films ? [Laughs] Ce qui est drôle, c’est que mon argument avec les gens qui disent : « Vous travaillez trop » était « J’aime travailler, et c’est sain, je suis heureux quand je travaille, et au fait, des gars comme Cagney et Bogart, ils faisaient des centaines de films. Et puis j’ai dit : « Je ferais mieux de vérifier ça » et j’ai dit « Oups ».