Nicolas Cage incarnera Dracula dans un nouveau film – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Nicolas Cage incarnera Dracula dans un nouveau film. L’acteur reviendra en grand après plusieurs années d’absence des grands studios hollywoodiens, dans le film d’Universal Picture ‘Reinfeld’.

Il a fallu 10 ans depuis que « Ghost Rider: Spirit of Vengeance » à l’acteur oscarisé Nicolas Cage revient dans les grandes productions cinématographiques.

Et il le fera avec l’un des personnages les plus emblématiques de la littérature et du grand écran, le vampire le plus célèbre.

Il a donc été rapporté que Nicolas Cage jouerait Dracula dans le film ‘Reinfeld’ avec Nicholas Hoult et Awkwafina dans une nouvelle version qui se déroulera aujourd’hui.

Cette nouvelle version basée sur l’œuvre littéraire de Bram Stocker, film, qui est encore en phase de pré-production.

À l’origine du créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman, il a été développé en un scénario par Ryan Ridley.

‘Reinfeld’ sera réalisé par Chris McKay, en plus des deux feront également partie de la production, avec David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst; tandis que Samantha Nisenboim sera productrice exécutive.