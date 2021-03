Nicolas Cage n’aime pas Seth Rogen, et la star de Pineapple Express sait exactement pourquoi

Considérant que The Green Hornet n’était pas exactement un film de super-héros « sombre et graveleux », cette configuration n’était peut-être pas entièrement hors de propos, mais il semble que Cage n’était pas encore terminé. Rogen explique que plus tard, lorsqu’il a rencontré l’acteur pour discuter davantage du rôle, Cage avait un nouveau plan, jouer le rôle de « Bahaméen blanc » avec un fort accent des Caraïbes. Il a ensuite exécuté une brève scène où il couvrait le frelon vert de sang de porc dans le cadre d’un «rituel vaudou». Nicolas Cage n’a pas obtenu le rôle et le rôle du gangster russe a été joué par Christophe Waltz.