Nicolas Cage ne veut pas être appelé « acteur ». C’est ce qu’il a dit

. – Nicolas Cage sait que cela peut paraître « prétentieux », mais il préférerait que vous l’appeliez « interprète ».

Le lauréat d’un Oscar connu pour ses performances dans des films comme « Leaving Las Vegas » et « Face / Off » a partagé lors d’une conversation sur le podcast Variety’s Awards Circuit qu’il n’aime pas être appelé « acteur ».

« Pour moi, cela implique toujours : ‘Oh, c’est un grand acteur, donc c’est un grand menteur' », a déclaré Cage.

« Interprète » fonctionne mieux pour lui, a-t-il déclaré, « parce qu’interprète signifie que vous entrez dans votre cœur, ou que vous entrez dans votre imagination, ou vos souvenirs ou vos rêves, et que vous rapportez quelque chose pour communiquer avec le public. »

Il joue actuellement dans le film « Pig » et appelle le réalisateur du film, Michael Sarnoski, « l’Archange Michael ».

« Je savais après quelques flops que j’avais été mis à l’écart du système et qu’ils n’allaient pas m’inviter », a déclaré Cage. « J’ai toujours su qu’il faudrait qu’un jeune cinéaste revienne ou se souvienne de certains films qu’il avait réalisés et sache que je pourrais être la bonne personne pour son scénario et me redécouvrir. Et c’est pourquoi il n’est pas seulement Michael, il est l’archange Michael. »