Nicolas Cage partage la raison pour laquelle il ne se regardera pas dans le poids insupportable d’un talent massif

Mis à part sa réticence à se regarder dans Le poids insupportable du talent massif, il semble que Nicolas Cage ait passé un moment assez agréable à faire le film sous la direction de Tom Gormican, qui a précédemment dirigé That Awkward Moment en 2014. Quant à ce que l’on peut attendre de cette version fictive de Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent le suit à un moment de sa carrière où il se débat, au point qu’il accepte 1 million de dollars pour se produire à la fête d’anniversaire d’un de ses fans. , qui s’appelle Javi. Mais il s’avère que le super-riche Javi, joué par Pedro Pascal du Mandalorian, est également un puissant baron de la drogue, et Cage est ensuite approché par des agents fédéraux américains pour les aider à faire échouer l’opération de Javi. La situation de plus en plus folle devient encore plus personnelle pour l’acteur lorsque sa femme et sa fille sont emmenées en captivité.