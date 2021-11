Nicolas Cage remplacé à la tête de la franchise « Trésor national »

Au lieu de donner aux fans le troisième film National Treasure tant attendu, Disney développe une série télévisée National Treasure pour Disney +. Le projet mettra en vedette Lisette Alexis, qui a joué dans la série Brat sur YouTube Total Eclipse, dans le rôle principal. Alors que de nombreux membres de l’équipe du Trésor national travaillent sur l’émission dans les coulisses, Nicholas Cage n’est pas impliqué.

Alexis a été choisie pour incarner Jess, une jeune femme brillante et ingénieuse qui aime les mystères et a un talent naturel pour résoudre les énigmes. Au cours de l’émission, Jess en apprendra également plus sur sa propre histoire et la vérité derrière le lien de ses parents avec un trésor perdu depuis longtemps, rapporte Deadline. Marianne et Cormac Wibberley, qui ont co-écrit les films originaux, écriront le pilote. Mira Nair (Reine de Katwe) est la réalisatrice.

Le producteur du Trésor national Jerry Bruckheimer, le réalisateur Jon Turteltaub, les Wibberly et Jonathan Littman et KristieAnne Reed de Jerry Bruckheimer Television sont les producteurs exécutifs de l’émission. Rick Muirragui (Suits) est également producteur exécutif et scénariste. Le tournage devrait commencer au début de l’année prochaine.

Cage a joué le rôle du chasseur de trésor Benjamin Gates dans le premier Trésor national, qui est sorti en salles en novembre 2004 et a rapporté plus de 347 millions de dollars dans le monde. Il était centré sur la recherche par Gates d’un trésor caché par les francs-maçons pendant la guerre d’indépendance, à l’aide d’une carte imprimée au dos de la déclaration d’indépendance. Cage est revenu au rôle dans National Treasure: Book of Secrets en 2007.

Bien que le deuxième film ait également été un grand succès, un troisième film ne s’est pas encore matérialisé. Après des années de développement, Variety a rapporté en janvier 2020 que Chris Bremner (Bad Boys For Life) avait été embauché pour écrire le scénario et que Bruckheimer le produira. Il n’y a eu aucun nouveau développement sur le projet depuis lors.

En juillet, Cage a déclaré à Variety qu’il n’était pas intéressé à faire un autre film Disney à gros budget. Au lieu de cela, il aime maintenant faire de petits projets indépendants, comme le célèbre Pig de cette année. « Je sens que je suis entré dans ma propre nature sauvage et que j’ai quitté la petite ville qu’est Hollywood », a déclaré Cage. « Je ne sais pas exactement pourquoi Rob a quitté sa célébrité. Ce n’est jamais complètement expliqué, et j’aime ça dans le film. Mais quant à moi, je ne sais pas si je voudrais y retourner. Je ne sais pas si je voulais aller faire un autre film Disney. Ce serait terrifiant. C’est un tout autre climat. Il y a beaucoup de peur là-bas. »