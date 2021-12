Il n’est pas exagéré de dire que Face/Off est l’un des films les plus emblématiques de Nicolas Cage, en particulier pour la performance déjantée qu’il livre tout au long de sa durée de deux heures et 18 minutes. Maintenant, l’acteur légendaire a révélé qu’une scène du film lui donnait l’impression qu’il « avait réellement quitté » son corps. Lors d’une apparition sur le podcast Variety Award Circuit – tel que rapporté par Entertainment Weekly – Cage a parlé de Face / Off et a félicité le film pour être une œuvre d’art cinématographique si unique.

« Ce film était un exemple intéressant d’attitude indépendante et de réalisation de grands studios », a expliqué Cage. « Le fait que cela ait fonctionné, que cela ait atterri et que le public l’ait adoré, je me suis dit : ‘D’accord, tu vois, c’est pourquoi nous devons faire les deux. Nous ne pouvons pas abandonner le film indépendant.' » Il est ensuite allé sur pour rappeler la scène qui l’a laissé avec une expérience hors du corps. « C’était la scène dans la cellule de prison où – mon Dieu, c’est un film tellement trippant – où Sean Archer prétend qu’il est Castor Troy et c’était donc tellement… cubiste », a-t-il expliqué. « Et je me souviens que j’étais comme, ‘Je suis Castor Troy!’ Et ça a continué encore et encore, presque comme une émeute. »

Cage a déclaré qu’il « avait juste continué », le réalisateur du film, John Woo, soutenant pleinement son approche. « Il y a eu un moment là-dedans où je pense que j’ai réellement quitté mon corps », a déclaré Cage. « J’ai eu peur, est-ce que je joue ou est-ce réel ? Je peux le voir si je regarde le film, ce moment-là, c’est dans mes yeux. »

Sorti en 1997, Face/Off met en vedette Cage dans le rôle du seigneur du crime Castor Troy, qui est constamment poursuivi par l’agent du FBI Sean Archer, interprété par John Travolta. Après avoir finalement appréhendé Troy, Archer prend son visage et prétend être Troy afin qu’il puisse obtenir des informations cruciales sur l’emplacement d’un engin explosif. Troy échappe finalement à la capture, mais pas avant de prendre le visage d’Archer en retour, renversant le jeu fou du chat et de la souris, ou de la souris et du chat.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que le réalisateur de Godzilla contre Kong, Adam Wingard, dirigeait un nouveau film Face/Off, qui, a-t-il expliqué, n’est pas un remake, mais plutôt une « suite » du film original. « Il ne s’agit pas du monde dans lequel les personnages existent. Il s’agit de Sean Archer et de Castor Troy », a expliqué Wingard. « C’est de ça dont parle ce film. C’est la continuation de cette histoire. C’est difficile d’en parler autrement mais c’est, pour moi, la continuation définitive de cette saga. »